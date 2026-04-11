Szoboszlai Dominik üzent a magyar focinak!

Riporter: Az eltökéltség szóval szoktak téged leginkább jellemezni, honnan ez a céltudatosság?

Szoboszlai Dominik: Ezt nem lehet tanulni, megvenni vagy kapni valakitől, ezzel így születsz. Ugyanúgy céltudatos vagyok, mint aki a karrierem előtt, a karrierem elején, vagy a karrierem közepén, és ezt ha viszed magaddal a pályafutásod során, akkor az azért egy elég jó dolog, hogy te ilyen vagy.

Szoboszlai a magyar fociról

Szoboszlai szerint az őt eddig segítő mentalitás még mindig ritka a magyar honfitársai körében:

„Bízniuk kell, nem bizonyítaniuk, szerintem még mindig sok olyan magyar játékos van, aki eltudna érni olyan szinte, hogy a top5 bajnokságban játsszon, ha nagyon nagyot akarok mondani, és szerintem nem biztos, hogy bízik magában annyira, hogy erre képes lenne. Nagyon sok lemondással jár a fiataloknak, amin keresztül megy egy ember akkor, amikor fiatal."

Szoboszlai a Bajnokok Ligája-döntőről

Természetesen a budapesti Bajnokok Ligája-döntő is szóba került a beszélgetés során:

„Ez egy álom lenne számomra, ha ott játszhatnám a döntőt, szerintem igen, mondhatnám azt, hogy a karrierem csúcspontja lenne, ha úgy dőlne el a mérkőzés, hogy végül nyerünk."

Ehhez viszont egy újabb ikonikus fordításra lenne szüksége a Liverpoolnak az Anfielden a PSG ellen. Ehhez Szoboszlai a Liverpool legendájából, Steven Gerrardból meríthet erőt, akinek a nevét magára is tetováltatta:

„A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér – gondoltam ez a Gerrard idézet rám vall. Klublegendáról van szó, amikor kicsit voltam, és amennyit a focival foglalkoztam mellette, ha voltak meccsek, vagy akár videók Youtube-on, azokat szívesen megnéztem. Próbálom magamat minden nap inspirálni, hogy a közelébe kerülhessek, de a saját sztorimat szeretném írni, nem szeretnék az árnyékában megragadni, de tisztelem, és amit elért, az elképesztő karriernek mondható"

– zárta gondolatait a magyar válogatott csapatkapitánya az UEFA-nak adott interjújában.

Gerrard és Szoboszlai jóban vannak egymással, a Liverpool legendája egy közös sportolásra is meghívta a magyar középpályást, illetve többször kiállt mellette a médiában is.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.