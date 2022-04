Szoboszlai kezdett, gólpasszt adott, gólt lőtt, a Leipzig pedig győzött

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Másfél hónap után volt kezdő az RB Leipzigben Szoboszlai Dominik, – mellette ott volt a zöld gyepen a találkozó indítását jelző sípszó pillanatában Gulácsi Péter és Willi Orban is, – a magyar válogatott középpályás előbb gólpasszt adott, majd gólt is szerzett a Hoffenheim ellen, ezzel is jelezve, talán kevesebbet is ülhetne a csapat kispadján.

A lipcseiek és Szoboszlai remeklése az 5. percben indult, amikor is a székesfehérvári születésű magyar játékos ívelt középre egy szabadrúgást, labdája Nkunkut találta meg, aki a kapu jobb alsó sarkába lőtt.

A 20. percben Halstenberg duplázta meg a lipcsei előnyt, a jobb alsóba lőtt ő is.

Közvetlenül a szünetet jelző sípszó előtt, a 44. percben Nkunku visszaadta a meccs elején kapott gólpasszt Szoboszlainak, a francia játékos remekül vett észre, hogy társa megindul, és egy kontra végén a középen érkező Szoboszlai Dominik elé fejelt, aki pedig nem hibázott és a kapuba lőtt.

A második játékrész már kevesebb akciót, és tartalmat hozott, a kilátogató 35112 néző Szoboszlaitól is néhány szögletet, valamint egy kapu mellé szálló lövést láthatott. A Leipzig 3-0-ra megverte közvetlen riválisát, a Hoffenheimet.

Győzelmével egy pontra csökkentette hátrányát a délután csak remiző, és még dobogós Leverkusennel szemben a hátrányát az RB Leipzig.

