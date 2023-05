Szoboszlai két gólt szerzett, a Lipcse kiütéssel győzött a Német Kupa elődöntőjében

Szoboszlai-dupla itt, Sallai-gólpassz ott.

A vendég RB Leipzig egy félidő alatt „lerendezte”, és végül 5–1-re megverte a Freiburgot a Német Kupa elődöntőjében. A lipcseieknél Szoboszlai Dominik duplázott, a hazaiak szépítő találatát pedig Sallai Roland készítette elő, akiről piros lapot is kapott az ellenfél védője.

A találkozón a házigazdák revansot vehettek volna ellenfelükön, akiktől a tavaly fináléban 1–0-s vezetésről 11-esekkel kaptak ki. Az RB Leipzigben mindkét bevethető magyar válogatott játékos, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is a kezdőcsapatban kapott helyet – a kapus, Gulácsi Péter továbbra is sérült –, a Freiburg légiósa, Sallai Roland viszont csak a második félidőre szállt be.

Addigra, mondhatni el is dőlt a mérkőzés...

A lipcseiek ugyanis villámrajtot vettek, már a 13. percben vezettek: Halstenberg középre ívelt labdáját Olmo csúsztatta fejjel a kapu bal alsó sarkába (0–1) Még fel sem ocsúdtak a kapott gól után a hazaiak, és máris jött az újabb. Szoboszlai, Werner, Olmo volt a labda útja, utóbbi szúrta ki, hogy felfutott a támadással Henrichs, aki a 14. percben a tizenhatosra berobbanva, 11 méterről a bal alsóba lőtt. (0–2)

A 37. percben Szoboszlai kényszerítőzött Olmóval a freiburgi tizenhatos előtt, majd a visszakapott labdát 13 méterről, állítgatás nélkül a jobb alsóba pörgette. A gólörömnél pedig Cristiano Ronaldo klasszikus mozdulatát másolta. (0–3)

Ha maradt is kérdés bárkiben a győztes kilétét illetően, az első játékrész ráadásában, az a 46. percben alighanem végleg elengedte kételyeit: kapuskirúgás után jött előre a vendégek támadása, Olmo meglátta, hogy Nkunku bemozdult a résbe, jött a lapos passz, a lipcsei csatár pedig 10 méterről a jobb alsóba lőtt. (0–4)

A szünetben kettőt cserélt a hazaiak edzője, mint említettük beállt Sallai Roland is, akit az 56. percben Gvardiol két kézzel visszarántott a lipcsei 16-os előterében. A játékvezető elsőre továbbot intett, de aztán némi videózás után piros lapot mutatott fel a vendégek horvát védőjének.

A mérkőzés hajrájára aztén felpaprikázódott a hangulat, a játékosok kakaskodni, a szurkolók pedig dobálózni kezdtek, egy kéteuróssal fejbe is találták a vendégek csereként melegítő támadóját, André Silvát. A hazai csapat tagjai mentek ki csitítgatni a fanatikusokat...

A 75. percben aztán szépített a Freiburg: Sallai adott be jobbról, Gregoritschról megfeledkeztek a védők, ő pedig 7 méterről a jobb alsóba fejelt. (1–4)

A folytatásban azon már hiába próbálkoztak a hazaiak, a hátralévő idő túl kevés, a különbség pedig túl nagy volt. Talán az emiatt érzett feszültség tört felszínre Sallaiban, aki 93. percben sára lapot érően rúgta meg Diallót – Szoboszlai átkarolva nyugtatta le válogatottbeli csapattársát.

A 97. percben pedig – miután Simakant fellökte Kübler – büntetőhöz jutott a Lipcse. Nemzeti tizenegyünk csapatkapitánya állt a labda mögé, és magabiztosan lőtt a jobb alsóba. (1–5)

A lipcseiek ellenfele a szerdai VfB Stuttgart-Frankfurt mérkőzés győztese lesz a Német Kupa döntőjében.

