A Liverpool rendhagyó játékra hívta a magyar játékosait
A Liverpool Instagram-oldalán megjelent videóban Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin utazási preferenciáit vették górcső alá egy kérdezz-felelek játék keretében.
A három futballista több kérdésben is teljesen egy húron pendült: mindannyian a wellnessre, a túrázásra, a várakra és a panorámára voksoltak, miközben az ételeknél már megoszlottak a vélemények – Szoboszlai a kürtőskalácsra, míg Kerkez és Pécsi inkább a gulyásra szavazott.
A Liverpool magyarjai így válaszoltak a kérdésekre
wellness / fürdőzés
Szoboszlai: wellness
Kerkez: wellness
Pécsi: wellness
kürtőskalács/gulyás
Szoboszlai: kürtőskalács
Kerkez: gulyás
Pécsi: gulyás
túrázás / barlangászás
Szoboszlai: túrázás
Kerkez: túrázás
Pécsi: túrázás
vár/múzeum
Szoboszlai: vár
Kerkez: vár
Pécsi: vár
panoráma fentről / folyóparti kilátás
Szoboszlai: panoráma fentről
Kerkez: panoráma fentről
Pécsi: panoráma fentről
fine dining / street food
Szoboszlai: street food
Kerkez: fine dining
Pécsi: fine dining
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Pécsi Ármin az egyik legnagyobb spanyol topcsapatnál folytathatja pályafutását.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!