Így szavazott Szoboszlai, Kerkez és Pécsi – van, amiben mindhárman egyetértettek + videó

„Travel goals Hungary” címmel tett közzé videót a Liverpool, amelyben három magyar játékosa, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin villámkérdésekre válaszolva árulta el, milyen programokat választana itthon. Mutatjuk a részleteket!

A Liverpool rendhagyó játékra hívta a magyar játékosait

A Liverpool Instagram-oldalán megjelent videóban Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin utazási preferenciáit vették górcső alá egy kérdezz-felelek játék keretében. 

A három futballista több kérdésben is teljesen egy húron pendült: mindannyian a wellnessre, a túrázásra, a várakra és a panorámára voksoltak, miközben az ételeknél már megoszlottak a vélemények – Szoboszlai a kürtőskalácsra, míg Kerkez és Pécsi inkább a gulyásra szavazott.

A Liverpool magyarjai így válaszoltak a kérdésekre

wellness / fürdőzés

Szoboszlai: wellness

Kerkez: wellness

Pécsi: wellness

kürtőskalács/gulyás

Szoboszlai: kürtőskalács

Kerkez: gulyás

Pécsi: gulyás

túrázás / barlangászás

Szoboszlai: túrázás 

Kerkez: túrázás 

Pécsi: túrázás 

vár/múzeum

Szoboszlai: vár

Kerkez: vár

Pécsi: vár

panoráma fentről / folyóparti kilátás

Szoboszlai: panoráma fentről

Kerkez: panoráma fentről

Pécsi: panoráma fentről

fine dining / street food

Szoboszlai: street food

Kerkez: fine dining

Pécsi: fine dining


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Pécsi Ármin az egyik legnagyobb spanyol topcsapatnál folytathatja pályafutását.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

