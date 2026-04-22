A Liverpool rendhagyó játékra hívta a magyar játékosait

A Liverpool Instagram-oldalán megjelent videóban Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin utazási preferenciáit vették górcső alá egy kérdezz-felelek játék keretében.

A három futballista több kérdésben is teljesen egy húron pendült: mindannyian a wellnessre, a túrázásra, a várakra és a panorámára voksoltak, miközben az ételeknél már megoszlottak a vélemények – Szoboszlai a kürtőskalácsra, míg Kerkez és Pécsi inkább a gulyásra szavazott.

A Liverpool magyarjai így válaszoltak a kérdésekre

wellness / fürdőzés

Szoboszlai: wellness

Kerkez: wellness

Pécsi: wellness

kürtőskalács/gulyás

Szoboszlai: kürtőskalács

Kerkez: gulyás

Pécsi: gulyás

túrázás / barlangászás

Szoboszlai: túrázás

Kerkez: túrázás

Pécsi: túrázás

vár/múzeum

Szoboszlai: vár

Kerkez: vár

Pécsi: vár

panoráma fentről / folyóparti kilátás

Szoboszlai: panoráma fentről

Kerkez: panoráma fentről

Pécsi: panoráma fentről

fine dining / street food

Szoboszlai: street food

Kerkez: fine dining

Pécsi: fine dining

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Pécsi Ármin az egyik legnagyobb spanyol topcsapatnál folytathatja pályafutását.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.