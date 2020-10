Szoboszlai gólt lőtt, sírból állt fel a Real, nyert a Man.City - Bajnokok Ligája 2. forduló, összefoglaló

A-csoport

Lokomitiv Moszkva- 1-2

A vártnál nehezebben, de nyert a címvédő Moszkávában. Goretzka fejesével már az első félidő 13. percében megszerezte a vezetést a német rekordbajnok, ám a 70. percben egy kontratámadásból egyenlített a Lokomotiv Miranchuk révén.

Az oroszok azonban nem örülhettek sokáig az egyenlítő gólnak, kilenc perccel később Kimmich lőtte ki gyönyörűen az alsó sarkot, a játéknap egyik legszebb találatával. Ezzel a góllal 2-1-re győzött a Bayern és továbbra is 100%-osak a csoportban.

-Salzburg

Magyar szempontból a nap legjobban várt mérkőzése volt a Salzburg madridi vendégjátéka, Szoboszlai Dominik miatt. A magyar válogatott üdvöskéje meg is hálálta a bizalmat, hiszen gyönyörű góllal egyenlített ki a 40.percben.

A végén azonban a Matracosok örülhettek, holott Berisha góljával öt percig még vezettek is az osztrákok, végül Joao Felix duplázott, így 3-2-re az Atletico Madrid nyert.

B-csoport

Sahtar- 0-0 (erről a mérkőzésről bővebben ezen a linken olvashatnak)

Borussia Mönchengladbach-

A Real Madrid számára nem fért bele még egy vereség, hiszen az első fordulóban hazai pályán kaptak ki a Sahtartól.

Sokáig úgy tűnt, hogy ismét pont nélkül marad Zidane csapata, hiszen Thuram duplájával már kettővel ment a Gladbach, sőt, több lehetőségük is volt, hogy háromra nőjön a különbség, ám nem használták ki az esélyt.

A Real pedig a sírból állt talpra: előbb Benzema kanalazta be Casemiro beadását, majd a hosszabbításban a brazil mentett egy pontot. A Gladbach egy hét alatt másodjára bukja el a győzelmet a hajrában, a Realnak viszont még így is fel van adva a lecke: két mérkőzés jön az Inter ellen.

