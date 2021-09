Szoboszlai: „egy kis türelmet kérek mindenkitől, vissza fogok térni!"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Tegnap Magyarország 2─1-re győzte le Andorrát a Puskás Ferenc Stadionban. A szoros mérkőzés után Szoboszlai Dominik értékelt az M4 Sportnak:

„Úgy gondolom, hogy voltak már jobb mérkőzéseim is, 8 hónapos sérülés után a kupában és a bajnokságban visszatértem, de szerintem ennél, amit az elmúlt 2-3 mérkőzésen nyújtottam, sokkal többet tudok letenni a pályára, sokkal többet tudok kiadni magamból. Úgy gondolom, hogy minden játékos életében előfordul, hogy nem sikerül egy, vagy akár több meccs is. Az első két találkozón nem azt a Szoboszlai Dominikot látták a nézők, aki valójában is vagyok, de nem hiszem, hogy van olyan focista, aki minden meccsen a maximumot tudja hozni."