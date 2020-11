Szoboszlai Dominik: „Tökéletes állapotban vagyok!”

Egységes csapatként sikeres lehet a válogatott Izland ellen is.

Szoboszlai Dominik vasárnap még pályára lép a Salzburg színeiben a bécsi Rapid ellen és a találkozó után indul Magyarországra, ha…

„Teszteltek minket csütörtökön, szerencsére mindenkinek negatív lett és szombaton is átestünk egy vizsgálaton, ha azzal is minden rendben van, akkor vasárnap mindenki mehet a válogatotthoz” – mondta az MLSZ TV-nek a játékos.

Szoboszlai Dominik arról is beszélt, hogy miként élte meg az októberi találkozókat, amelyeken nem vehetett részt.

„Nagyon izgultam, otthon néztem egyedül, de nagy eredménynek tartom, hogy vereség nélkül hoztuk le a találkozókat. Sajnos ugye nálunk három játékosnak pozitív volt a koronavírus tesztje és nem mehettem haza. Viszont az Izland elleni találkozó az életem meccse lesz, még akkor is, ha játszottam már erős együttesek ellen például a Bajnokok Ligájában.”

Több csapat

Szoboszlai Dominik jó formában van, hiszen ontja a gólokat és a gólpasszokat.

„Jó állapotban vagyok, nincs sérülésem. Tökéletes állapotban érkezem a válogatotthoz és remélem segíteni tudom a csapatot.”

Ezzel együtt arról is beszélt, hogy folyamatosan fejlődni kell.

„Mindig mindenben fejlődni, senki sem tökéletes. Nem lesz olyan meccs, amelyen mindenben hibátlanul teljesít az ember. Minden találkozón tudsz valami újat mutatni, tudsz olyat mutatni, amit még nem láttak tőled. Erre gondolok, amikor azt mondom, hogy fejlődnöm kell. Lehet, hogy néha a fejpárbaj nem olyan, de a lövés jó.”

Az Izland elleni győzelem eredménye az lehet, hogy a magyar válogatott Budapesten szerepelhet a jövő évi Európa-bajnokságon.

„Mindenképpen szeretnék kijutni az EB-re, mert sokszor volt már olyan, hogy csak egy lépés hiányzott. Kimegyünk a pályára és megmutatjuk, hogy küzdünk egymásért, ahogy eddig. Ugyanúgy meg tudjuk ezt tenni, mint korábban, csak egységes csapatként kell küzdenünk. Nagyon jól megértjük egymást a többiekkel, mindenki tudja a feladatát és tesz is. Van egy csapatkapitány, aki irányít, egy szövetségi kapitány, aki felkészít mindenkit és megpróbálunk sikeresen lejönni a pályáról.”