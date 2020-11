Szoboszlai Dominik több lehetőség közül választhat – mondja a menedzsere

Terjedelmes interjút közölt Szoboszlai Dominik menedzserével Eszterházy Mátyással az onbrands.hu oldal. Az ügynök elárulta, hogy a magyar labdarúgás legnagyobb értéke jó helyzetben van, hiszen egy esetleges átigazoláskor több jó lehetőség közül is választhat.

Az interjúban, amelyben nem kerülték ki az ügynök grófi felmenőit sem – Esterházy Mátyás nemesi családból származik, de Márton nagybátyja az 1986-os vébén járt válogatott meghatározó tagja, Péter pedig a magyar kortárs irodalom meghatározó alakja – és kiderült, hogy a családi háttér sokat jelent számára.

A menedzser számára az is kihívást jelent, hogy a sikerek idején, mindenki Szoboszlai Dominik szeretne lenni.

A beszélgetés során szóba kerültek a piszkos anyagiak is. Sokakat érdekel, hogy mennyit keres Szoboszlai.

A teljes interjú:

