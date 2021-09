Szoboszlai Dominik: „Szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját!”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Szoboszlai Dominikkal készített interjút a Bundesliga hivatalos oldala. A magyar válogatott és az RB Leipzig játékosa sok mindenről beszélt, többek között arról is, hogy Lothar Matthäus a közelmúltban Puskás Ferenchez hasonlította.

„Hálás vagyok neki, hogy így gondol rám, hiszen kicsi korom óra keményen dolgoztam azért, hogy sikereket érjek el. Azonban nem akarom magam Puskáshoz hasonlítani. Nagyon jó játékos volt, egy legenda Magyarországon, aki a világon mindenhol tisztelnek, de ő a saját útját járta és én is azt akarom tenni. A gyerekek példaképe akarok lenni és meg akarom mutatni, hogy mindenki képes a fejlődésre” – válaszolta az egykori magyar kapitány megjegyzésére.

Szoboszlai Dominik beszélt arról is, hogy megviselte az a fél év, amit sérülés miatt ki kell hagynia.

„Sokat tanultam, de sok mindent el is felejtettem a kihagyás alatt és nem szeretnék újra ilyen időszakot áltélni. Ez a periódus megtanította arra, amit az idősebb játékosok már tudnak: vigyázni kell a testedre, hogy elérd azt, amit szeretnél. Salzburgban is tudtam már ezt és ott szerencsére nem volt semmi bajom, megúsztam a sérüléseket és ezt értékelni kell. Nehéz időszak volt, de most visszatértem a helyes útra. Az volt a legörömtelibb pillanat, amikor a kupában gólt szereztem. Ez volt az első tétmeccsen nyolc hónap után. Meg kellett dolgozni a sikerért. A Mainz ellen nem voltam kezdő, de a Stuttgart ellen megkaptam a lehetőésget és úgy érzem éltem vele. Élveztem azt az estét és a négy gólból kettőt én szereztem, nagyon boldog voltam.”

A magyar futballista beszélt a céljairól is, amelyek nem kicsik.

„Szeretném megnyerni a Bajnokok Ligáját és szeretném, ha elkerülnének a sérülések. A Leipziggel minél messzebb akarok jutni a BL-ben, a német kupában és a lehető legjobb helyen végezni a bajnokságban.”

Szoboszlai Dominik korábban együtt játszott Erling Haalanddal, a Dortmund sztárjával.

„Még mindig barátok vagyunk és tartjuk a kapcsolatot. Amikor csatlakoztam a Salzburghoz, akkor Munas Dabbur segített nekem a legtöbbet. Tudtam, milyen nehéz beilleszkedni a csapatba, még akkor is, ha mindenki barátságos. Már ismerik egymást, így nem könnyű az újak helyzete. Amikor Erling Haaland hozzánk igazolt, akkor ő volt az egyetlen új. Azt gondoltam, hogy ugyanabban a helyzetben van, mint én korábban és nyitottam felé, segítettem neki mindenben. Jó barátok lettünk, én segítettem neki a csapatban, ő meg angolul tanított engem.”

