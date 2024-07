Szoboszlai Dominik szerepköréről is beszélt a Liverpool új menedzsere

Arne Slot: „nem csatárral, hanem dupla tízessel játszottunk. Talán muszájból alakult így, de…”

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Arne Slot, a Liverpool menedzsere elégedetten nyilatkozott arról, hogy csapata 1–0-s győzelmet aratott a Real Betis elleni felkészülési mérkőzésen Pittsburghben.

Mint megírtuk, Szoboszlai Dominik első félidőben szerzett góljának köszönhetően győztesen kezdték a Vörösök a szezon előtti amerikai túrát. A magyar válogatott csapatkapitánya Mohamed Szalah-tól kapta a gólpasszt – nem is hagyta ezt szó nélkül…

Noha a nyáron érkezett Arne Slot menedzsernek tetszett, amit a spanyol élvonalbeli rivális ellen látott, azt is hangsúlyozta, hogy csapatának számos területen fejlődnie kell.

„Pozitívum, hogy nem engedtünk gólt az ellenfélnek. Talán csak egy nagy lehetőséget engedélyeztünk nekik, az is valamikor a meccs utolsó 10 percében volt. Szóval nagyon jól irányítottuk a játékot, és közben volt néhány tetszetős támadásunk, ahol nagy helyzeteket alakítottunk ki és szép gólt is rúgtunk” – értékelte a mérkőzést a klubhonlapnak Slot.

A Liverpool menedzsere a meglehetősen szokatlan formációról is beszélt:

„Szerintem a szezon során egy igazi csatárral fogunk játszani, de ebben a pillanatban közülük senki sem áll rendelkezésünkre. Dom és Harvey (Szoboszlai és Elliot – a szerk.) személyében azonban van két tízesünk, úgyhogy olyan helyzetbe hozzuk őket, ahol a szezon során is játszani fognak. Ez volt az egyik oka annak, hogy nem csatárral, hanem dupla tízessel játszottunk. Talán muszájból alakult így, de alapvetően ez a mi stílusunk: irányítani a játékot, nem engedni az állandó kontráknak. Remélhetőleg ez lesz a stílusunk a szezon során. Természetesen sok dolgon még javíthatunk, de ez két hét után normális” – hangsúlyozta.

A holland szakember figyelmét a hibák sem kerülték el.

„Néhányszor nagyon jól játszottuk át a presszinget, így a gól, valamint a második félidőben kialakított legnagyobb helyzetünk is erre volt példa. Láttam azonban olyan pillanatokat is, amikor túl egyszerűen elvesztettük a labdát, vagy rosszul döntöttünk. Ugyanakkor szerintem ez normális két hét után. Tehát voltak pozitívumok és olyan dolgok is, amelyeken javíthatunk és javítanunk is kell, különösen az olyan ellenfelekkel szemben, mint az Arsenal és a Manchester United”.

A Liverpool új menedzsere most először meccselt nézők előtt új csapata élén.

„Ha a csapatomat irányítom, csak tizenegy játékosra koncentrálok. Mit tehetnek? Mit tudnak jobban csinálni? Milyen pozíciókat kell betölteniük? Milyen döntéseket hoznak? Szóval nem vagyok annyira tisztában a szurkolók számával, főleg a csapatra koncentrálok, és arra, hogy hol tudok segíteni nekik meccs közben vagy a félidőben. Természetesen nagy élmény a Liverpool-drukkerek előtt játszani, sokan voltak még itt, az USA-ban is”.

Szoboszlai Dominikék legközelebb csütörtökön lépnek pályára Philadelphiában, ahol az Arsenallal csapnak össze.