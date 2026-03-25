Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Mohamed Szalah hivatalos közösségi oldán jelentette be kedd este, hogy az idény végén távozik a Liverpooltól.

Szoboszlai Dominik leborult Szalah liverpooli pályafutása előtt

Szoboszlai Dominik nem sokkal Szalah videója után üzent is barátjának. A Liverpool magyar középpályása Instagram-oldalán búcsúzott el csapattársától, akit nemes egyszerűséggel legendának nevezett Instagram-történetében.

Felrobbant az internet Szalah nagy bejelentése után

De nemcsak Szoboszlai búcsúzott el Szalahtól, a bejelentés után ugyanis elkezdtek záporozni az egyiptomit éltető üzenetek a közösségi média platformokon.

Szalah másik magyar csapattársa, Kerkez Milos is megosztotta Szalah videóját, és királynak nevezte a 33 éves egyiptomit.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Szalah hol folytatja pályafutását, és hogy mennyit kap érte a Liverpool.

