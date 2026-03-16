Szoboszlai Dominik egyetlen gólra Beckham felfoghatatlan rekordjától

Szoboszlai Dominik a Tottenham elleni rangadón nemcsak pontot mentett a Liverpoolnak, hanem olyan elit társaságba váltott jegyet, ahol korábban csak a liga legnagyobb legendái, David Beckham és Laurent Robert szerepeltek. A magyar középpályás egyetlen találatra van a történelmi csúcstól.

A magyar középpályás újabb fantasztikus szabadrúgásgóljával idénybeli ötödik – a Premier League-ben pedig a negyedik – közvetlen találatát jegyezte rögzített helyzetből, amivel máris átadta a múltnak a Liverpool házon belüli rekordjait.

25 éve nem volt ilyen szabadrúgáslövő

A Premier League történetében egyetlen szezonon belül eddig ketten tudtak öt gólt szerezni közvetlenül szabadrúgásból: David Beckham (2000/01) és Laurent Robert (2001/02). Szoboszlai jelenleg négy bajnoki találatnál jár, így az előttünk álló fordulókban lehetősége van beállítani, vagy akár meg is dönteni a 25 éve érintetlen csúcsot.

A kísérteties párhuzam David Beckhammel azonban nem csak a szabadrúgásokról szól. Az angol sajtó és a szurkolók egyre gyakrabban jegyzik meg, hogy Szoboszlai megjelenése, a mindig tökéletesen belőtt haja és a tudatosan épített, globális brandje a Manchester United és a Real Madrid ikonjának felemelkedését idézi. 

A magyar válogatott csapatkapitánya láthatóan nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igazi stílusikonná vált – pont úgy, ahogy azt Beckham tette a kétezres évek elején.



A statisztikai csúcs ellenére a hangulat feszült maradt az Anfielden, hiszen a Liverpoolnak még a Bajnokok Ligája kvalifikáció is gondot okozhat a most futó idényben, amiről maga a játékos is csalódottan nyilatkozott. A háttérben pedig egyre hangosabbak a pletykák Arne Slot vezetőedző jövőjével és a klubot érintő ultimátumokkal kapcsolatban.


