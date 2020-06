Szoboszlai Dominik remek formája miatt sokba kerülhet leendő csapatának

Egybehangzó olasz sajtóhírek szerint a Red Bull Salzburg 25 millió eurót szeretne kapni magyar válogatott középpályásáért, Szoboszlai Dominikért.

Az idényben kilenc gólnál és 13 gólpassznál járó 19 éves futballistával kapcsolatban előszeretettel hozzák szóba a nagy múltú AC Milant, amely a Sportmediaset szerint szeretné ezt a vételárat 20 millióra lecsökkenteni.



Szoboszlai Milánóba szerződését segítheti elő Ralf Rangnick várható kinevezése: a Red Bull-csoportnál igazgatói tisztséget betöltő 61 éves szakember vezetőedző és sportigazgató is lehet a klubnál, és a hírek szerint a magyar futballista neve áll az első helyen a kívánságlistáján.



A Tutto Mercato Web a Corriere dello Sportot szemlézve ugyancsak foglalkozott Szoboszlaival, akinek a vételárát ezúttal is 25 millióban állapították meg (a korábbi hírek 20-25 millió közötti összegről szóltak, ezek szerint az elmúlt hetekben nyújtott remek teljesítménye ez utóbbi felé mozdították az értékét).



Mindkét lap hozzáteszi, hogy az El-indulásért küzdő Milannak résen kell lennie, hiszen a bajnoki címre hajtó Lazio is érdeklődik a salzburgi fiatal iránt.