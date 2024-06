Szoboszlai Dominik: „nem mehetsz bele úgy egy meccsbe, hogy azt hiszed, ajándékba kapod a három pontot”

A magyar válogatott csapatkapitánya szerint ugyanakkor innen szép győzni.

A csapatkapitány, Szoboszlai Dominik nem tudja az okát annak, hogy miért mutatta két különböző arcát a magyar labdarúgó-válogatott a Svájc elleni Eb-nyitómeccs két félidejében.

Mint ismert, a magyar válogatott a gyenge első félidei produkció miatt 3–1-es vereséget szenvedett a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának nyitófordulójában.

Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az M4 Sportnak elmondta, a két félidőben teljesen más csapatot látott a pályán, ennek pedig ő sem tudja az okát.

„Ebből is tanulunk, van még két meccs hátra, nem szabad búslakodnunk, innen szép a győzelem” – fogalmazott a csapatkapitány, aki az okokat keresve arról beszélt:

„Nem mehetsz bele úgy egy meccsbe, hogy azt hiszed, ajándékba fogod kapni a három pontot. Ilyen szinten semmit nem adnak ingyen, ezért meg kell dolgozni. Az, hogy idáig elértünk, nem véletlen, megdolgoztunk érte, ugyanúgy kell innentől kezdve folytatnunk, mert nem lesz olyan, hogy azt mondja majd a német vagy a skót válogatott, hogy nincs kedvünk, jussatok tovább ti. Elég sok dolgunk van még, rajta vagyunk. A második félidő jó volt, nem voltunk megijedve, használtuk egymást, segítettünk a másiknak, passzoltunk ötöt egymás után. Ezt kellett volna csinálnunk az első félidőben is.”

Varga Barnabás: a második félidőre lehet és kell építeni

A magyar csapat szépítő gólját szerző Varga Barnabás úgy véli, a második játékrészre lehet és kell is építeni.

„Az első félidőben nem játszottunk jól, mindig ütemet tévesztettünk, így könnyen kijátszottak minket. Az első játékrész nem volt rendben, aztán a szünetben próbáltuk összeszedni magunkat, úgy gondolom, hogy a második félidő már jobban nézett ki, megvoltak a helyzeteink, arra kell építeni. Az utolsó percekben egygólos hátrányban kockázatot kell vállalni, kicsit jobban kinyíltunk, ilyenkor benne van a pakliban, hogy megbosszulja magát, de meg kellett próbálni.”

Sallai Roland: sajnos ez ma kevés volt

Sallai Roland szerint is gyengén sikerült az első félidő, a másodikban nyújtott teljesítmény ugyanakkor reménykeltő.

„Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, sokszor elcsúsztunk, nem értünk ki az emberekre, ebből is született a két gól. A második játékrészben már sokkal jobban néztünk ki, de sajnos ez ma kevés volt. Az első félidőből tanulni kell, a következő mérkőzésen ilyen nem fordulhat elő. Nem értem, hogy az első félidőben miért nem sikerült ugyanazt a játékot mutatni, mint a másodikban, azt kell továbbvinni, amit a második játékrészben mutattunk.”

Szalai Attila: megéreztük, hogy mit is kell tennünk egy Európa-bajnokságon

Szalai Attila azt mondta, az első félidőben sem támadásban, sem védekezésben nem tudta megvalósítani a csapat azt, amit szeretett volna.

„Nagyon sok területet adtunk nekik, könnyedén kipasszoltak minket, nem volt meg az az egységes, agresszív védekezés, ami eddig jellemezte a csapatunkat, ők pedig nagyon jól játszottak ez ellen, nagyon jól felvették a labdákat a sorok között és abból tudtak veszélyeztetni folyamatosan. Szerencsére tudtuk rendezni a sorokat a félidőben, a második játékrészben teljesen más arcát mutatta a csapat, meg is szereztük a szépítést, úgy érzem, akkor benne is volt az iksz a játékunkban, voltak helyzeteink. Sajnos ez ma kevés volt, de megéreztük, hogy mit is kell tennünk egy Európa-bajnokságon, mik azok a hiányosságok, amiken javítanunk kell, van még két csoportmérkőzésünk, ezeken bármi lehetséges. Annak örülök, hogy a második félidőben szintet tudtunk lépni, a következő mérkőzést innen kell folytatnunk.”

Kleinheisler László: sokkal több volt ebben a meccsben

Kleinheisler László úgy vélte, „sokkal több volt” ebben a mérkőzésen.

„Úgy érzem, fejben nem voltunk teljesen koncentráltak, sok hiba volt a játékunkban, de semmi nincs még veszve, ez az első meccs volt, van még kettő, megyünk tovább, javítanunk kell.”

A csoport, 1. forduló:

Svájc-MAGYARORSZÁG 3-1 (2-0)

Pénteken játszották:

Németország-Skócia 5-1 (3-0)

Az állás:

1. Németország 1 1 - - 5-1 3 pont

2. Svájc 1 1 - - 3-1 3

3. MAGYARORSZÁG 1 - - 1 1-3 0

4. Skócia 1 - - 1 1-5 0

A csoport további programja:

2. forduló (június 19., szerda):

Németország-MAGYARORSZÁG, Stuttgart 18.00

Skócia-Svájc, Köln 21.00

3. forduló (június 23., vasárnap):

Svájc-Németország, Frankfurt 21.00

Skócia-MAGYAROSZÁG, Stuttgart 21.00

