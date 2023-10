Szoboszlai Dominik: nem halt meg senki, nem kell nagyon szomorkodni

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatottra a litvánok elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

„Nem kifogásokat keresek, én lennék az utolsó, aki azokat keresi, de ebből a pozitívumokat kell levonni” – hangsúlyozta a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a Litvániában elért idegenbeli 2–2-es döntetlen után.

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott kétgólos hátrányból egyenlítve 2–2-es döntetlent játszott kedden Litvánia vendégeként a kaunasi Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, így bár csoportja élén maradt, nem bebiztosította be részvételét a kontinensviadalra. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs után minden felelősséget magára vállalt, de a játékosok – így a mieink két gólszerzője, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás – is kritikusan is értékelt.

„Nagyon rég játszottunk ilyen rosszul. Nem úgy futballoztunk, ahogy kellett volna. Pozitívum, ahogy kijöttünk a második félidőre, mert megmutattuk az igazi énünket. Látszott, hogy jobban megy mindenkinek, de ez még mindig nem volt elég. Minden meccs után elénekeljük a himnuszt a szurkolókkal, mert mellettünk vannak akár jó, akár rossz eredményt érünk el. Nem halt meg senki, ne menjünk nagy szomorkodásokba. Mindig odatesszük magunkat, és mindenkinek sok meccs van a lábában, de nem keresek kifogásokat, én vagyok az utolsó, aki ezt teszi, de ebből a pozitívumokat kell levonni. Tisztában vagyunk vele, hogy most nem volt elég, amit nyújtottunk, de jól reagáltuk az első félidőre, és visszahoztuk a meccset a második félidőben. Tanulunk a mérkőzésből, és a következő meccsen az első perctől kezdve úgy játszunk, hogy ki szeretnénk jutni” – fogalmazott a Liverpool labdarúgója az M4 Sportnak.

Varga Barnabás arról beszélt, hogy győzni szerettek volna, ezért mentek Litvániába.

„Rosszul kezdtük a mérkőzést, és az egész első félidőben rosszul játszottunk. A félidőben próbáltuk rendezni a sorokat, és úgy jöttünk vissza a folytatásra, hogy tényleg szeretnénk megnyerni a mérkőzést, hogy kijussunk az Eb-re. Sajnos a fordítás nem sikerült, de legalább egy pontot elviszünk. Nem volt sok a kétgólos hátrány, de későn jöttek a mi találataink. Nem éreztem idegesnek a csapatot, a párharcokban viszont nem voltunk olyan magabiztosak” – mondta a ferencvárosi csatár.

A hátvéd Szalai Attila arról beszélt, hogy nem a litvánok leptek meg minket, mi okoztuk a saját problémáinkat.

„Rengeteg párharcot vesztettünk, nem mentünk bele agresszívan, ők pedig veszélyesek voltak. Nem volt hozzánk méltó ez az első félidő, mintha nem is mi lettünk volna” – bosszankodott a válogatott védője, aki szerint másik játékfelfogásban és mentális állapotban jöttek ki a szünet után. Boldogan várták a meccset, nem érezte a görcsösséget, egyszerűen nem volt megfelelő az eddig a csapatra jellemző agresszivitás”.

Callum Styles szerint nagyon fizikálisan játszott a litván csapat, és a magyar válogatott nem is kezdte jól a mérkőzést, de a félidőben tudtak változtatni.

„Egy ilyen helyre jöttünk és kaptunk két gólt, ez nehéz. De a második félidőben jól mentettük a helyzetet, visszajöttünk és akár a vezetést is megszerezhettük volna. Balszerencsések vagyunk, hogy nem sikerült megfordítanunk, de szerintem az első félidő csalódást keltő volt. Kívülről figyelve nem tűnt úgy, hogy benne lettünk volna a párharcokban. Nem volt meg az élesség, amire szükségünk van, de visszajöttünk” – tette hozzá a középpályása.

A magyar válogatott előnye egy pontra csökkent az eggyel több meccset játszó szerbekkel szemben, de hatra nőtt a harmadik Montenegró előtt – a felek keddi belgrádi mérkőzését 3–1-re nyerték meg a hazaiak –, így egyetlen pontra van szüksége a kijutáshoz a hátralévő két találkozóján.

A nemzeti együttes legközelebb, november 16-án a nyeretlenül sereghajtó Bulgária vendége lesz.