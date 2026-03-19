Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool első számú tizenegyeslövője? – Szalah hibája után forrnak az indulatok

Bár a Liverpool magabiztosan jutott tovább a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligájában, a mérkőzés után Mohamed Szalah-nak elpuskázott büntetője keserű szájízt is hagyott a liverpooliaknál. Az egyiptomi csillaga láthatóan halványul és a szurkolók, valamint a szakértők több kritika éri a játékát. Megnyílhat akár az út Szoboszlai előtt, hogy ő legyen a Liverpool elsőszámú tizenegyeslövője.

A Liverpool dominanciája ellenére a Galatasaray elleni BL-visszavágó első félideje után mindenki Mohamed Szalah kihagyott büntetőjéről beszélt. A 33 éves támadó, aki pályafutása során ritkán hibázik ilyen szituációkban, ezúttal szokatlanul gyenge kísérletet produkált, amit Uğurcan Çakir könnyedén hárított.

Szalah: Mentális erő vagy a vég kezdete?

Bár a második játékrészben Szalah javított – gólpasszt adott Hugo Ekitikének, majd egy védjeggyé vált távoli lövéssel vette be a felső sarkot –, a bizonytalanság érződik a játékán. Arne Slot, a Vörösök vezetőedzője a lefújás után próbálta védeni sztárját:

"Sokat elmond a mentális erejéről. Nehéz pillanat volt [a kihagyott büntető], de az, hogy a második félidőben egy gólpasszal tért vissza, majd lőtt egy klasszikus gólt, sokat elárul a tartásáról. Elismerésem neki és az egész csapatnak, mert a nehézségek olyasvalamik, amikről idén sokat beszélhetünk."

Azonban a tények makacs dolgok: Szalah szerződése a szezon végén lejár, és egyre több jel mutat arra, hogy az egyiptomi király uralkodása az Anfielden a végéhez közeledik.

Szoboszlai, a született vezér

Ezzel párhuzamosan a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a csapat legjobban és legmegbízhatóbban teljesítő játékosává vált. Bár Szoboszlai idén a Burnley ellen maga is rontott egy büntetőt, karrierje során mindössze két büntetőt hibázott 22 kísérletből. Szoboszlai statisztikája és híresen pontos büntetői, melyek szinte mindig a bal alsóba sűvítenek, jól bizonyítják hogy a legélesebb helyzetekben sem remeg meg a lába.

Emlékezetes marad az is, amikor tavaly decemberben az ő higgadt, 90. percben értékesített tizenegyese pecsételte meg az Inter sorsát. Mint ismeretes, az olaszok akkor a magyar középpályás gólja miatt maradtak le a közvetlen nyolcaddöntőről, ami végül a kiesésükhöz vezetett a Bodø/Glimt ellen. Nicoló Barella, az Inter csapatkapitánya azóta is emlegeti azt a pillanatot, mint a milánóiak mélyrepülésének kezdetét.

A Liverpool korábbi ikonja, Steven Gerrard is méltatta már a magyar játékos karakterét:

"Dominik napról napra inkább válik a csapat igazi vezérévé. Olyan kisugárzása van a pályán, ami magával ragadja a többieket, és a felelősségvállalása példaértékű" – vélekedett a legenda.

Itt az idő a váltásra?

A futball íratlan szabálya, hogy a büntetőket a csapat vezérei lövik. Szalah esetleges távozásának előszele és Szoboszlai egyre markánsabb vezérszerepe azt vetíti előre, hogy a hierarchia hamarosan átalakulhat. Szoboszlai technikája és hidegvére alkalmassá teszi őt arra, hogy hosszú távon ő legyen a Liverpool "ítéletvégrehajtója".

A kérdés már csak az: Arne Slot meri-e meghozni a döntést még Szalah távozása előtt, vagy megvárja a nyarat a végleges váltással?

