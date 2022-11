Szoboszlai Dominik miatt dühöng az RB Leipzig legutóbbi ellenfele

Nehezen tudja megemészteni a vereséget a Bayer Leverkusen.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A német bajnokság (Bundesliga) múlt hétvégi, 12. fordulójában az RB Leipzig 2-0-s győzelmet aratott a Bayer Leverkusen felett.

A találkozó után a vesztes fél részéről többen is éles kritikákkal illették a lipcseiek magyar válogatott középpályását, Szoboszlai Dominikot, aki elmondásuk szerint színészkedett az első gól előtt. A szezonbeli 18. tétmeccsén már a 10. gólpasszát jegyző magyar középpályás Christopher Nkunkut szolgálta ki szabadrúgásból - amit ő maga harcolt ki. A vendégek azonban úgy vélik, hogy nem történt szabálytalanság, mert Szoboszlai feldobta magát a szabadrúgás előtt.

"Még a játékvezető is elismerte, hogy előbb a labdát találta el, csak utána az ellenfelet. Tehát nem történt szabálytalanság, nem kellett volna szabadrúgást kapniuk - bosszankodott a lefújás után Robert Andrich, a Leverkusen játékosa.

"A labdát és a lábát is eltalálta az ellenfél, így megadható volt a szabálytalanság. Igaz, Xabi Alonso helyében én is ki lennék most akadva" - tette hozzá Marco Rose, a lipcsei gárda edzője.

A labdarúgásban napjainkban számos sokkal durvább színészkedést láthatunk, így alighanem Szoboszlai esete még belefért a "tűréshatárba", és nem volt kirívó eset. Ezt követően ráadásul parádés gólpasszt adott csapattársának.

A Leipzig az újabb győzelmével a gyengébb szezonkezdés után már a hatodik helyre kapaszkodott fel a Bundesligában.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Hoffenheim-RB Leipzig német bajnokin a hazaiak győzelme 2.88, a döntetlen 3.55, a vendégsiker 2.35-szörös szorzóval fogadható. (x)