Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik váratlan ajándékot kapott: egy kislány csalt mosolyt az arcára + fotók

A magyar válogatott Szlovénia elleni 1–0-s győzelmét követően a Puskás Aréna közönsége nemcsak a sikert ünnepelhette, hanem egy rendkívül szívmelengető pillanatnak is szemtanúja lehetett. Szoboszlai Dominik, a nemzeti tizenegy csapatkapitánya ismét bizonyította, miért ő a szurkolók kedvence.

Kölcsönös ajándékozás a Puskásban

Bár a lefújás után számtalan gyermek keze lendült a magasba Szoboszlai mezére várva, a középpályás választása végül egy szerencsés kisgyerekre esett, akinek odaajándékozta a mérkőzésen viselt szerelését. Azonban az igazi meglepetés csak ezután következett: a kapitányt is megajándékozták.

Egy kislány ugyanis nem követeléssel vagy kéréssel érkezett a kerítéshez, hanem egy kézzel készített transzparenssel, amelyen a következő felirat állt:

"Dominik, gyere ide az ajándékodért!"

A kedves plakáton a játékost ábrázoló rajz mellett három karkötő is helyet kapott, melyeken a Borka, a Dominik és az Aliz nevek voltak olvashatóak.


Mosolyt csaltak a kapitány arcára

A helyszíni beszámolók és fotók tanúsága szerint Szoboszlait láthatóan meghatotta a kedvesség. A magyar válogatott vezére széles mosollyal az arcán vette át a személyes ajándékot, megmutatva, hogy a világelitbe tartozó sztárként is mennyire fontos számára a közvetlen kapcsolat a magyar szurkolókkal.


A válogatott körüli hangulat tehát kiváló, ami nem is csoda, hiszen a csapat nemcsak a pályán, hanem a közösségi megnyilvánulások terén is egységesebb, mint valaha.


