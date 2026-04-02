Kölcsönös ajándékozás a Puskásban

Bár a lefújás után számtalan gyermek keze lendült a magasba Szoboszlai mezére várva, a középpályás választása végül egy szerencsés kisgyerekre esett, akinek odaajándékozta a mérkőzésen viselt szerelését. Azonban az igazi meglepetés csak ezután következett: a kapitányt is megajándékozták.

Egy kislány ugyanis nem követeléssel vagy kéréssel érkezett a kerítéshez, hanem egy kézzel készített transzparenssel, amelyen a következő felirat állt:

"Dominik, gyere ide az ajándékodért!"

A kedves plakáton a játékost ábrázoló rajz mellett három karkötő is helyet kapott, melyeken a Borka, a Dominik és az Aliz nevek voltak olvashatóak.

Mosolyt csaltak a kapitány arcára

A helyszíni beszámolók és fotók tanúsága szerint Szoboszlait láthatóan meghatotta a kedvesség. A magyar válogatott vezére széles mosollyal az arcán vette át a személyes ajándékot, megmutatva, hogy a világelitbe tartozó sztárként is mennyire fontos számára a közvetlen kapcsolat a magyar szurkolókkal.

A válogatott körüli hangulat tehát kiváló, ami nem is csoda, hiszen a csapat nemcsak a pályán, hanem a közösségi megnyilvánulások terén is egységesebb, mint valaha.

Fotók: TumbaszHedi

