Kiderült, hogyan tökéletesíti szabadrúgásait Szoboszlai Dominik! + VIDEÓ

Szoboszlai Dominik élete formáját futja a Liverpoolban, tíz góllal és hat gólpasszal csapatának idei egyik legjobbja. Sokszor neki kellett megmentenie csapatát nehéz mérkőzéseken, és nem egyszer sült el a lába szabadrúgásoknál, erre legutóbb a Manchester City elleni vesztes rangadón volt példa, amikor védhetetlenül bombázott Gianluigi Donnarumma kapujába. Azóta a Brighton elleni FA Kupa meccsen is bombagólt szerzett, és a Nottingham Forest elleni győzelem alkalmával is főszerep hárult a magyar válogatott csapatkapitányára.

A Ciy elleni tökéletes szabadrúgását többen is próbálták reprodukálni, a Barnsley elleni gólját pedig az EA FC 26 videójátékban is lemásolták. Most bepillantást nyerhetünk, hogyan készül Szoboszlai a rettegett pontrúgásaira, a hétvégi bajnoki előtt a Liverpool hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videóban nézhetjük meg, hogyan gyakorolja a magyar középpályás ezeket a szabadrúgásokat.

Szoboszlai Dominik szabadrúgásai 11:36-tól láthatók

