Óriási elismerés kapujában Szoboszlai Dominik Angliában

A Liverpool FC négy játékosa is bekerült a Premier League 2025/26-os idényének szurkolói álomcsapatára jelölt futballisták közé. A listán ott szerepel Szoboszlai Dominik neve is, aki újabb kiemelkedő szezont tudhat maga mögött Angliában.

A liga hivatalos szavazásán összesen 60 játékos közül választhatnak a drukkerek, akik saját kezdőcsapatukat állíthatják össze az idény legjobbjaiból. A Liverpoolt Szoboszlai mellett Mohamed Salah, Virgil van Dijk és Hugo Ekitike képviseli.

A magyar válogatott csapatkapitánya stabil teljesítményt nyújtott a szezon során: minden sorozatot figyelembe véve hat gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki, miközben kulcsszerepet játszott a Liverpool középpályáján.

A Premier League szurkolói álomcsapata évről évre komoly figyelmet kap, hiszen a végső tizenegyet kizárólag a drukkerek voksai alapján állítják össze. A szavazás május 29-én, pénteken 18 órakor zárul.



