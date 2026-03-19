Sallai RolandBurak Basturk / Middle East Images

Török szakértő kritizálta Sallai Rolandot Szoboszlai Dominik gólja után

Veli Yiğit török szakértő éles kritikával illette Sallai Rolandot, akit felelőssé is tett az egyik kapott gól miatt.

A Liverpool és a Galatasaray összecsapása után nem csitulnak a kedélyek. Míg Angliában és Magyarországon Szoboszlai Dominik káprázatos teljesítményét és gólját éltetik, addig Törökországban a bűnbakkeresés is megkezdődött. A neves török sportújságíró és szakértő, Veli Yiğit a mérkőzést követően éles kritikával illette a Galatasaray magyar támadóját, Sallai Rolandot.

A televíziós elemzés során Yiğit egyértelműen Sallait tette felelőssé azért a szituációért, amelyből a Liverpool megszerezte a vezetést. A szakértő szerint a magyar válogatott szélsője nem volt elég határozott védekezésben honfitársával szemben.

"Sallait fogom hibáztatni az első gólért. Sallainak kellett volna figyelnie Szoboszlaira. Elindult felé, de számított egy szabálytalanságra. Ezen a szinten nem szabadna ilyen könnyen elengedni magát" – fogalmazott kendőzetlenül Veli Yiğit a NOWSPOR adásában.

A kritika alapját az adta, hogy Szoboszlai egy lendületes megmozdulással rázta le magáról az őrzőit, mielőtt a hálóba talált. A magyar középpályás formája egészen elképesztő, nem véletlenül hasonlítják egyre többen a klub legendájához, amiről a Szoboszlai-Gerrard párhuzam kapcsán készített interjúnkban is olvashattak.

Szoboszlai gólja utáni ünneplése is témát szolgáltatott a sportsajtónak, de a török drukkerek számára a legfájóbb pont Sallai határozatlansága volt a kritikus pillanatban. Bár a két magyar játékos remek kapcsolatot ápol a válogatottban, a Bajnokok Ligája színpadán ezúttal Szoboszlai kerekedett felül, a török sajtó pedig nem kegyelmezett a mulasztásért.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
