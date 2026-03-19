Török szakértő kritizálta Sallai Rolandot Szoboszlai Dominik gólja után

A Liverpool és a Galatasaray összecsapása után nem csitulnak a kedélyek. Míg Angliában és Magyarországon Szoboszlai Dominik káprázatos teljesítményét és gólját éltetik, addig Törökországban a bűnbakkeresés is megkezdődött. A neves török sportújságíró és szakértő, Veli Yiğit a mérkőzést követően éles kritikával illette a Galatasaray magyar támadóját, Sallai Rolandot.

A televíziós elemzés során Yiğit egyértelműen Sallait tette felelőssé azért a szituációért, amelyből a Liverpool megszerezte a vezetést. A szakértő szerint a magyar válogatott szélsője nem volt elég határozott védekezésben honfitársával szemben.

"Sallait fogom hibáztatni az első gólért. Sallainak kellett volna figyelnie Szoboszlaira. Elindult felé, de számított egy szabálytalanságra. Ezen a szinten nem szabadna ilyen könnyen elengedni magát" – fogalmazott kendőzetlenül Veli Yiğit a NOWSPOR adásában.

A kritika alapját az adta, hogy Szoboszlai egy lendületes megmozdulással rázta le magáról az őrzőit, mielőtt a hálóba talált. A magyar középpályás formája egészen elképesztő, nem véletlenül hasonlítják egyre többen a klub legendájához.

Szoboszlai gólja utáni ünneplése is témát szolgáltatott a sportsajtónak, de a török drukkerek számára a legfájóbb pont Sallai határozatlansága volt a kritikus pillanatban. Bár a két magyar játékos remek kapcsolatot ápol a válogatottban, a Bajnokok Ligája színpadán ezúttal Szoboszlai kerekedett felül, a török sajtó pedig nem kegyelmezett a mulasztásért.

A mérkőzés összefoglalóját és a gól részletes leírását itt tekinthetik meg.

