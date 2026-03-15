Kiderült, melyik színész játszaná Szoboszlai Dominikot egy Liverpoolról szóló filmben

Egy, a Liverpool közösségi oldalára feltöltött videójában Will Arnett kanadai és John Bishop angol színész “osztotta ki” a szerepeket a színészeknek, és pár érdekes javaslat is érkezett.

A két színész választása alapján Szoboszlai Dominikot a videóban is látható Will Arnett alakíthatná, aki láthatóan nagyon örült ennek az “elismerésnek”. A kanadai színész legismertebb szerepe az Az ítélet: család című sorozathoz köthető, de ő a címszereplője a BoJack Horseman animációs szitkomnak is.

A magyar válogatott játékosa mellett is születtek izgalmas “válogatások”, Joe Gomezt Denzel Washington, Virgil van Dijk-ot Bradley Cooper, Ibrahima Konatét Dwayne “The Rock” Johnson, míg Mohamed Szalah-t Tom Cruise alakíthatná a két színész szerint.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.