Szabó Kristóf

Kiderült, melyik színész játszaná Szoboszlai Dominikot egy Liverpoolról szóló filmben

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik meg a 2025 legjobb filmjeit és színészeit díjazó Oscar-gálát Los Angeles-ben. A Liverpool eljátszott a gondolattal, hogy vajon melyik színész kit alakíthatna a csapatból egy, a klubról szóló filmben, Szoboszlai Dominik pedig érdekes választást kapott.

Egy, a Liverpool közösségi oldalára feltöltött videójában Will Arnett kanadai és John Bishop angol színész “osztotta ki” a szerepeket a színészeknek, és pár érdekes javaslat is érkezett.

A két színész választása alapján Szoboszlai Dominikot a videóban is látható Will Arnett alakíthatná, aki láthatóan nagyon örült ennek az “elismerésnek”. A kanadai színész legismertebb szerepe az Az ítélet: család című sorozathoz köthető, de ő a címszereplője a BoJack Horseman animációs szitkomnak is.

A magyar válogatott játékosa mellett is születtek izgalmas “válogatások”, Joe Gomezt Denzel Washington, Virgil van Dijk-ot Bradley Cooper, Ibrahima Konatét Dwayne “The Rock” Johnson, míg Mohamed Szalah-t Tom Cruise alakíthatná a két színész szerint.


