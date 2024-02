Szoboszlai Dominik lehetséges visszatéréséről beszélt Jürgen Klopp

A Liverpool menedzsere még nem döntött a szerdai kezdőcsapatról.

Egyelőre még Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere sem tudja, pontosan kikre számíthat a Southampton elleni szerdai FA-kupa találkozón.

Továbbra is kérdéses tehát, hogy mikor térhet vissza Szoboszlai Dominik.





Mint ismert, a magyar válogatott csapatkapitánya az első januári mérkőzésen szenvedett combhajlító-sérülést, amely következtében hetekig harcképtelen volt. Később ugyan visszatért és két meccsen pályára lépett, de azóta – lassan egy hónapja – nem játszott, mert ismét fájdalmat érzett a korábbi sérülése helyén.

Így – számos más kulcsjátékossal együtt – lemaradt a Chelsea ellen megnyert Angol Ligakupa-döntőről is.

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere a szerdai, Southampton elleni FA-kupa mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt a sárültekről, mások mellett Szoboszlai Dominikról is.

„Még nem tudom pontosan, kire számíthatok. Az biztos, hogy Ryan Gravenberchre nem számíthatok, a bokaszalagja sérült. Lehetne sokkal rosszabb is, de annyira kellően súlyos, hogy néhány meccsig ne számítsunk rá. Ami a Ligakupa-döntőről lemaradó játékosokat illeti – Darwin Núnezt, Mohamed Szalaht és Szoboszlai Dominikot – a keddi edzés után meglátjuk, de nincs sok változás a vasárnaphoz képest” – mondta Jürgen Klopp.

A német szakember hozzátette:

„Ezek után talán nem is meglepő, de még nem döntöttem a szerdai kezdőcsapatról. Hétfőn a rehabilitáció volt a középpontban, csak a fiatal játékosok edzettek, a többieknél a pihenés volt középpontban. A kedd délutáni edzésen meglátjuk, ki tudja majd vállalni a játékot. Az Anfieldre most is nagy szükségünk lesz, mert az egyik legnagyobb előny, amelyre a mostani nehéz helyzetben támaszkodhatunk, az az Anfield hangulata.”

A sérülések sújtotta Vörösök a Ligakupa után még három trófeát nyerhetnek meg: az angol bajnokságot egy pont előnnyel vezetik a címvédő Manchester City előtt, az Európa-ligában a Sparta Prahával játszanak majd nyolcaddöntőt, szerdán, az FA-kupában a Southhampthon ellen pedig a legjobb nyolc közé juthatnak.

Ez utóbbi sorozat fináléját ugyanúgy a legendás londoni stadionban rendezik, mint a Ligakupa döntőjét.

Jürgen Klopp ennek kapcsán játékosai motivációjára hívta fel a figyelmet:

„Ami a Wembleyt illeti, most ismét megtapasztaltuk, milyen érzés döntőt nyerni abban a legendás stadionban. Ennél nagyobb motiváció nem is kell a szerdai FA-kupa meccsre. Bárki is lépjen pályára szerda este, ez a cél lebeg majd a szeme előtt.”

A német szakember a hiányzók kapcsán hangsúlyozta:

„Az egyetlen, amit tehetünk, hogy nem törődünk azzal, kik hiányoznak majd, és csak arra figyelünk, hogy olyan csapattal álljunk ki, amelyik ellen pokolian nehéz játszani.”