Szoboszlai Dominik kihagyja az EB-t?

A vb-selejtezők miatt öt meghatározó játékos is hiányozhat a magyarok U21-es Eb-csapatából, hiszen - a DIGI Sport híradójának nyilatkozó Gera Zoltán szövetségi edző véleménye szerint - a felnőtt válogatott élvez majd előnyt, amikor arról kell dönteni, hogy melyik együttesben futballozzon jövő március végén Szoboszlai Dominik, Szalai Attila vagy éppen Schäfer András.

Gera Zoltán csapatának nemcsak azért lesz nehéz dolga a hazai rendezésű U21-es Európa-bajnokságon, mert a németekkel, a hollandokkal és a románokkal kell megküzdeni a továbbjutásért. Az Eb csoportmeccseit jövőre március 24. és 31. között rendezik, és ugyanebben az időpontban (25-én a lengyelek, 28-án San Marino, 31-én pedig Andorra ellen) három vb-selejtezője is lesz az A válogattottnak.

Gera legjobb fiataljai pedig idén helyet követeltek maguknak Marco Rossi keretében, ráadásul nem is kevesen. Szoboszlai Dominik a kora alapján még bőven játszhatna az U21-es csapatban, de ő már az A válogatott kulcsjátékosának számít, és 2020-ban Szalai Attila is bebizonyította, hogy nyugodtan lehet rá kezdőként számítani a felnőttek között, de Schäfer András is megkapta a lehetőséget Marco Rossitól. Rajtuk kívül pedig ott van még a szintén hátvéd Bolla Bendegúz és a holland Heraclesben légióskodó támadó, Szőke Adrián - mindkét futballista megfordult már a felnőtt válogatott keretében.

Így akár az is előfordulhat, hogy egy szinte fél csapatra való kiválóság nélkül kell megvívnia a Gera-csapatnak az Eb-csoportkört, hiszen a keretek kialakításakor Rossi válogatottja elsőbbséget élvez. "Az elsőbbség a felnőtt válogatotté, és ha a szövetségi kapitány a fiatal játékosokra is számít a felnőtt csapatnál, akkor nyilván oda fognak menni. Úgyhogy én nem számítok túl sok játékosra, akik visszajátszanak az Európa-bajnokság kedvéért, ők oda tartoznak. Eddig is jó volt a kapcsolat a szövetségi kapitánnyal, mindig az adott mérkőzés előtt összeültünk, vagy beszéltünk előtte egy héttel, hogy kik azok a játékosok, akikre ő számít, és kik jöhetnek hozzánk, úgyhogy ez most is ugyanígy lesz" - nyilatkozta a DIGI Sport híradójának, a Sport 24-nek Gera Zoltán szövetség edző.

Ha a Gera-csapat Szoboszlaiék nélkül kivívja a továbbjutást, akkor az Eb egyenes kieséses szakaszában, május 24. és 31. között talán több esély lenne a felnőtteknél is számításba vett futballisták U21-es Eb-szereplésére. Persze nagy kérdés, hogy a Rossi-csapatban számításba vett fiatal játékosok hiánya nélkül mennyi esélyük lesz a fiataloknak a német, holland, román trió ellen. Reményre adhat okot, hogy a szintén Eb-résztvevő orosz válogatottat az említett játékosok nélkül is sikerült november 13-án 2-0-ra legyőzni a Székesfehérváron rendezett felkészülési mérkőzésen.