Szoboszlai Dominik: „Gondoltam húszról csak elrúgom”

Az Izland elleni győzelem hőse Szoboszlai Dominik volt, aki a 92. percben megszerezte a győztes gólt.

„Láttam, hogy négyen vannak előttem – mondta a fiatal játékos, az M4Sporton. – Gondoltam, húszról csak elrúgom, hála istennek sikerült. Az első tíz perc nem olyan volt, amilyenre terveztük. Végig küzdöttünk, jól cseréltünk és Nego betalált, aztán én is meglőttem a magamét. Most kicsit későn rúgtam a gólt, de legalább nem tudtak rá válaszolni. Remélem a vírus nem akadályozza meg az EB-t és bízom benne, hogy teltház előtt játszunk majd.”

A meccs elején Gulácsi Péter nagyot hibázott, amikor kicsúszott a kezéből a labda, ami a hálóba pattant.

„Egy csapat vagyunk, küzdünk egymásért – nyilatkozta a kapus. – A végén megérdemelten nyertünk, több helyzetünk volt. Nyolcvan percig cikáztak a gondolatok a fejemben, köszönöm a srácoknak, hogy megnyertük a meccset. Életemben nem kaptam ilyen gólt, kicsúszott a labda a kezemből. Pont egy ilyen meccsen nem történhetett volna meg. Szenzációs, hogy még a rendes játékidőben nyertünk, nem sok játékosnak adatik meg, hogy ilyen nagy világversenyen szerepeljen hazai pályán. Meg is érdemeltük, hogy kijutottunk, hiszen egy magasabban jegyzett válogatott ellen fordítottunk.”

