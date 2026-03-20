Ahogy szerdán beszámoltunk róla, a Liverpool 4-0-s győzelmet aratott a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének angliai visszavágóján, és így 4-1-s összesítéssel jutott tovább a legjobb 8 közé, ahol a PSG lesz az angol bajnok ellenfele. Mint ismert, a találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy remek szöglet vaciáció után.

A Galatasaray szurkolói kiakadtak

A török szurkolók érhetően nem viselték túl jók, ahogy csapatuk elszórakozza az Isztambulban megszerzett egy gólos előnyt, és kiesik a Bajnokok Ligájából.

A felvételek tanulságai szerunt voltak, akik egész konszoldáltan viselték Szoboszlaiék találatait, de voltak olyanok is, akik teljesen kikészültek a liverpooli henger láttán:

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Veli Yigit török szakértő Sallai Rolandot tette felelőssé Szoboszlai Dominik gólja miatt.

