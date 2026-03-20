C. Kovács Attila

Szoboszlai Dominik gólja teljesen kikészítette a török szurkolókat + videók

A török szurkolók nehezen tudták feldolgozni, hogy a Galatasaray 4-0-s vereséget szenvedett a Liverpool otthonában, és búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy remek szabadrúgás kombinációt követően, a dühös török szimpatizánsok szerint a magyar játékos gólja olyan volt, mintha csak edzésen labdázgattak volna a csapatok. Mutatjuk a török szurkolók reakcióit!

Ahogy szerdán beszámoltunk róla, a Liverpool 4-0-s győzelmet aratott a Galatasaray ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének angliai visszavágóján, és így 4-1-s összesítéssel jutott tovább a legjobb 8 közé, ahol a PSG lesz az angol bajnok ellenfele. Mint ismert, a találkozó első gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy remek szöglet vaciáció után. 

A Galatasaray szurkolói kiakadtak

A török szurkolók érhetően nem viselték túl jók, ahogy csapatuk elszórakozza az Isztambulban megszerzett egy gólos előnyt, és kiesik a Bajnokok Ligájából. 

A felvételek tanulságai szerunt voltak, akik egész konszoldáltan viselték Szoboszlaiék találatait, de voltak olyanok is, akik teljesen kikészültek a liverpooli henger láttán:


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Veli Yigit török szakértő Sallai Rolandot tette felelőssé Szoboszlai Dominik gólja miatt. 

