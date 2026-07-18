Szoboszlai Dominik 2023 nyarán érkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtól, akkor a vörösök 70 millió eurót sem sajnáltak a magyar játékosért. Szoboszlai akkor ötévre kötelezte el magát a Liverpoolhoz, most ezt a kontraktust hosszabbították meg 2031 júniusáig. Ráadásul az új megállapodás nemcsak a kontraktus lejáratát tolja ki, hanem jelentős fizetésemeléssel is jár.

Szoboszlai Dominik hatalmas fizetésemelést kapott

Sajtóhírek szerint Szoboszlai Dominik fizetése a korábbi heti 120 ezer fontról heti 250 ezer fontra emelkedik, vagyis több mint a dupláját viheti haza.

Szoboszlai a Liverpool és a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa lett

Ezzel Szoboszlai a Liverpool legjobban fizetett játékosai közé került. A GiveMeSport összeállítása szerint Virgil van Dijk (heti 350 ezer font), Alexander Isak (300 ezer font) és Ryan Gravenberch (275 ezer font) mögött Cody Gakpóval holtversenyben a negyedik helyen áll a klub fizetési rangsorában.

A SalaryLeaks ugyanakkor még előkelőbb pozícióba sorolja: a portál adatai alapján Szoboszlai a Liverpool harmadik legjobban fizetett játékosa, évi 13 millió fontos alapbérével pedig a Premier League-ben is a 12. helyet foglalja el ezen a listán.