Szoboszlai Dominik és a receptek: nápolyi, vagy milánói?

Néhány héttel ezelőtt adott egy amolyan karanténinterjút Szoboszlai Dominik, amelynek keretében az MLSZ tolmácsolta a drukkerek kérdéseit, a futballista pedig válaszolt. Az egyik szurkolól arról érdeklődőtt, hogy milyen ételeket szeret a magyar labdarúgás jelenleg legnagyobb tehetsége, amire ő azt mondta, hogy az "olasz, az igazi olasz" ételeket szereti.

Azt eddig is sok helyről lehetett hallani, hogy a Slazburg játékosa iránt igencsak érdeklődik az AC , de úgy néz ki most újabb olasz érdeklődő is akad, mert beszáll a harcba a is – adta hírül az olasz Sky Sport –, amelynek azért a közelmúltja jóval sikeresebb, mint a piros-feketéké.

A Napoli esélyeit növeli, hogy a vezetői kiváló kapcsolatban állnak a salzburgi kollégáikkal, valamint az is, hogy a két csapat a Bajnokok Ligájában találkozott egymással, vagyis Szoboszlait is közelről látták az olaszok. A kékek korábban szeretté volna szerződtetni a Salzburgtól Stefan Lainert, ám ő inkább a Mönchengladbach játékosa lett. Szoboszlain kívül a lengyel Michal Karbownik is szerepel a Napoli kívánságlistáján, a balbekk a Legia futballistája.