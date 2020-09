Szoboszlai Dominik érezte, hogy gól lesz

Szoboszlai Dominik bombagóljával nyert a magyar válogatott a törökországi -meccsen. Az eredmény mellett a mutatott játék is meglepetés volt, mert Marco Rossi csapata végig uralta a találkozót. Szoboszlai találata pedig nemcsak fontos, hanem szép is volt.

„Az öltözőben is megkaptam a magamét a gólért, de persze pozitív értelemben. Van olyan érzés, amikor eltalálod a labdát és látod, hogy be fog menni – na, nekem körülbelül most ez volt, iszonyatosan jól eltaláltam, és szerencsére a kapufáról befelé pattant. Papíron az ellenfél jobbnak számított, úgy is jött fel a pályára, hogy azt hitte, könnyebb dolga lesz. Mi viszont úgy, hogy bizonyítjuk, jók vagyunk. A csapatmunka eredménye a győzelem, kitettük a lelkünket a pályára. A következő meccsig majd kipihenjük magunkat...” – értékelt az M4 Sportnak a bombagólt szerző Szoboszlai Dominik a mérkőzés után.

Természetesen Marco Rossi is elégedett volt a látottakkal a találkozót követően.

„Az első félidőben az eddigi legjobb teljesítményt nyújtotta a válogatott, mióta én vagyok a szövetségi kapitány. Igazi csapatmunka volt ez a mai győzelem, ami önbizalmat ad a folytatáshoz" - jelentette ki az olasz szakvezető, aki kifejtette, a törökök talán meg is lepődtek a választott taktikán. "Ez a rendszer igazából nem új, már játszottunk így kétszer. Az elmúlt tíz hónapban sok statisztikát néztünk át és azt láttuk, ezzel a felállással nagyon kevés lehetőséget adtunk az ellenfélnek” – mondta a kapitány.

Sallai Roland is kiemelte, együttesünk remekül futballozott az első félidőben.

„Jó mérkőzést játszottunk, megmutattuk, milyen potenciál rejlik a csapatban. Mindenki hozzáadta a magáét, az egész ország büszke lehet most a válogatottra. Remélem, vasárnap is hasonlóan tudunk majd teljesíteni. A törökök talán annyira nem domináltak, az első félidőben nagyon jól játszottunk, és ha a befejezéseket jobban megoldjuk, akkor akár már a szünetre vezethettünk volna.”