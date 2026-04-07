„Elfogadhatatlan!” – A Liverpool legendája Szoboszlait és csapattársát is kőkeményen kiosztotta

Mint ismert, a Liverpool négygólos vereséget szenvedett az FA-kupa negyeddöntőjében, és búcsúzott a sorozattól. Ennek hatására a nyomás egyre csak nő a menedzser, Arne Slot vállán, miközben az Etihad Stadion vendégszektorát idő előtt elhagyó szurkolók már a korábbi kedvenc, Xabi Alonso nevét skandálták.

Aki viszont a lelátón maradt, az sem rejtette véka alá az elégedetlenségét. A kritikákra Szoboszlai Dominik meglehetősen feszülten reagált: a magyar középpályás dühösen gesztikulált az utazó szurkolótábornak, és végül csapattársának, Federico Chiesának kellett elvonszolnia őt a helyszínről, ez a gesztus pedig később sem aratott osztatlan sikert: a szurkolók szerint Szoboszlainak bocsánatot kell kérnie tettéért.

John Aldridge a Liverpool Echo-ban vezetett rovatában reagált az esetre:

„Nem tudom pontosan, mi volt Szoboszlai célja. Ő egyike azon kevés játékosoknak, akik nem érdemelnek sok kritikát idén, így ezt most én sem teszem meg, de a jelenet egyáltalán nem festett jól. Meg kell értenie, hogy a szurkolóknak minden joguk megvan ahhoz, hogy kiadják magukból a dühüket, miután a csapatot olyan szinten lefocizták a pályáról, ahogy a City tette azon a napon.”

Aldridge célkeresztjébe nemcsak Szoboszlai, hanem az együttes csatára, Hugo Ekitike is bekerült, méghozzá egy sokkal súlyosabb vétség miatt. A lecserélt támadó még a mérkőzés vége előtt mezt cserélt francia válogatottbeli csapattársával, Rayan Cherkivel. A City sztárját később a kispadon ülve, Ekitike mezét viselve kapták lencsevégre, miközben a meccs még javában zajlott:

„Hugo Ekitike meccs közbeni mezcseréje honfitársával, Rayan Cherkivel egy újabb furcsa húzás volt. Őszintén szólva, ez elfogadhatatlan. Az ilyen esetek a karakter hiányára utalnak a keretben. Az olyan játékosok, mint Steven Gerrard vagy Jamie Carragher, ezt sosem tűrték volna meg. A hozzáállásnak meg kell változnia; ez a Liverpool jelenlegi, sokkal szélesebb körű problémájának a része.”

Nem csak Aldridge mondta el a véleményét a Liverpoolról, a csapatkapitány, Virgil van Dijk is csalódottan értékelt, és Arne Slot is elbeszélgetne Szoboszlaival a meccs utáni interjúja miatt.

Forrás: liverpool.com

