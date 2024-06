Szoboszlai Dominik édesapja a fiához hasonlította a magyar tehetséget

Csillag születik?

„A játéka, karaktere sokban hasonlítható Dominikéhoz, de ő Mándity Márkó, a maga útját kell járnia” – nyilatkozta Szoboszlai Zsolt, a Főnix Gold FC szakmai vezetője a székesfehérvári utánpótlásműhely újabb tehetségéről.

Mint megírtuk, a német élvonalban szereplő VfL Wolfsburg és Mándity Márkó pár napja erősítette meg, hogy a 16 esztendős magyar támadó a Bundesliga-csapat korosztályos gárdájánál folytatja a pályafutását. Az utánpótlás-válogatott futballista a Főnix Gold FC-től igazol Németországba.

A székesfehérvári nevelőklub szakmai vezetője, Szoboszlai Zsolt – a magyar nemzeti tizenegy csapatkapitánya, a Liverpool játékosa, Szoboszlai Dominik édesapja – most a Nemzeti Sportnak beszélt a tehetségről.

„Márkó hét éve játszik nálunk. Szorgalmas, alázatos gyerek, akinek, ha azt mondom, innentől minden nap kézen állva jöjjön edzésre, mert az szolgálja a fejlődését, akkor úgy fog jönni. A képességei, tehetsége alapján a legmagasabb szintre is eljuthat. Nem véletlen, hogy a Wolfsburg egy éven keresztül megfigyelte bajnoki meccseken és az utánpótlás válogatottban is és a posztján mintegy nyolcvan gyerek közül választották ki, de több ajánlata is volt” – fogalmazott Szoboszlai Zsolt.

Az edző szerint a támadó középpályás megérett a továbblépésre, arra, hogy egy erősebb közegben is bizonyítani tudjon.

„A támadó posztokon, a középcsatárt leszámítva bárhol szerepeltethető. Jól lát a pályán, nyugodt magabiztos, remekül mozgatja a társakat. A szabadrúgások és szögletek elvégzésénél is lehet rá számítani. A játéka, karaktere sokban hasonlítható Dominikéhoz, de ő Mándity Márkó, a maga útját kell járnia. Ezt tartom a legfontosabbnak az utánpótlás-nevelésben, hogy az egyéneket helyezzük előtérbe, hogy mindenki megtalálhassa a képességeinek megfelelően a maga útját, amin keresztül érvényesülni tud” – szögezte le a szakember.