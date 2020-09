Szoboszlai Dominik bekerült Európa legjobb 40 fiatal játékosa közé!

Javában zajlik az olasz Tuttosport által alapított Golden Boy-díj szavazása. Az elismerést a sportújságírók szavazatai alapján kaphatja meg minden évben a legjobbnak vélt Európában játszó 21 év alatti futballista. Az elismerést elsőként a holland Rafael van der Vaart kapta meg, de begyűjtötte az argentin Lionel Messi, az angol Wayne Rooney, valamint többek között a francia Paul Pogba és Kylian Mbappé is.

Az idei díjra korábban már jelölték Szoboszlai Dominikot, aki most bekerült a legjobb 40 fiatal labdarúgó közé is. A szavazáson olyan riválisai vannak, mint volt csapattársa, az immár dortmundi norvég Erling Haland, a -ben szereplő Callum James Hudson-Odoi, a Bayern Münchennel BL-t nyerő Alphonso Davies, de ott van a negyvenben a spanyol válogatottban is gólt szerző játékos Fati is.

Szavazni ITT lehet Szoboszlai Dominikra.