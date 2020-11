„Szoboszlai Dominik az Arsenal álma”

Az Arsenak januári álma Szoboszlai Dominik szerződtetése – írja az arsenal.news oldal.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a londoniaknak mindenképpen kell egy támadóközéppályás, mivel a Mikel Arteta menedzser által megálmodott taktika megvalósításához hiányzik erre a posztra egy megfelelő játékos. A londoniak nyáron Houssem Aouart akarták megszerezni, de nem jött össze az üzlet a franciával, de januárban visszatérhetnek a tárgyalásokhoz.

A lap ugyanakkor úgy véli, hogy az számára a magyar játékos szerződtetése az álom, hiszen Szoboszlai Dominik meggyőzően futballozik a Salzburg BL-mérkőzésein és főszerepet vállalt a magyar válogatott sikereiben is.

Kiemelik, hogy a 20 éves magyar játékosnak meccsenként több kulcspassza is akad és nagyon veszélyesek a lövései. A magyar futballista három BL-találkozón kétszer volt eredményes, az Atlético elleni gólja pedig különösen szép volt.

Az oldal szerint az Arsenal, amely nyáron 45 millio fontot fizetett Thomas Parteyért, elő tudná teremteni Szoboszlai 22,5 milliós kivásárlási árát is. Szoboszlai Dominikot az egyik legígéretesebb tehetségnek tartják és éppen ez lehet az oka annak, hogy a játékost nem tudja szerződtetni a londoni klub.

A football.london szerint a és a is vinné a magyar futballistát már januárban és velük nem tud versenyezni az Arsenal.

Eközben az Arsenal hosszabb ideje érdeklődik a Lille középpályása Yusuf Yazici iránt. A török játékos kiváló formában van, a bajnokságban és az Európa-ligában is kiemelkedően teljesít. Ráadásul több poszton is bevethető, hiszen a két csatár mögött és támadóként is otthonosan mozog a pályán.

Szóval az angol lapok szerint Szoboszlai Dominik az álom az Arsenal számára, de lehet, hogy Zazici a realitás. Másként: a magyar játékos túl jó az Arsenalnak.