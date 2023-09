Szoboszlai Dominik: „annyiszor akarok játszani, ahányszor csak tudok”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Szoboszlai Dominik a Liverpool FC hivatalos honlapjának adott interjút, amiben a Vörösök nyolcasa kitért arra, hogy jól érzi magát a csapatnál, de beszélt a távlati tervekről is.

Mint ismert Szoboszlai Dominik a nyáron az RB leipzigtől szerződött a Liverpoolba szerződött. A magyar válogatott középpályása valósággal berobbant az angol csapatnál, már az első gólját is megszerezte a Vörösök mezében, és megválasztották augusztus hónap legjobb játékosának.

A West Ham United elleni Premier League-találkozóra készülő Szoboszlai a klubhonlapnak elmondta, hogy mindig magabiztos, de a sok győzelem segít ebben.

„Sokat tettem azért, hogy a Liverpool játékosa legyek. Egy álmom vált valóra, amikor elköteleztem magam a csapathoz. Azt gondolom, ugyanez lehet mások álma is, mégiscsak ez a világ egyik legnagyszerűbb klubja. A szurkolók, a hagyomány, a legendák, a kiváló társak, akikkel együtt játszhatok – ez mind azt mondatja velem, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. A drukkerek, a stadion, a csapat, a klubtörténelem – tényleg minden lenyűgöző! Sok mindent szeretnék elérni ebben az évben, de hozzáteszem, hogy nemcsak ebben, hanem a következőkben is. Imádom minden percét annak, hogy itt lehetek, annyiszor akarok játszani, ahányszor csak tudok. Az Anfielden még csak egyszer léphettem pályára, csodálatos volt! Még annál is csodálatosabb, mint előzetesen gondoltam” – fogalmazott.

A magyar válogatott 22 esztendős csapatkapitánya eddig hat tétmérkőzésen viselhette a Liverpool mezét, a Premier League-ban mind az öt meccsen kezdőként szavazott neki bizalmat Jürgen Klopp menedzser és végig is játszotta ezeket a találkozókat. A csütörtöki, LASK elleni Európa-liga-meccsen pedig a 61. percben állt be 1–1-es állásnál – a végén 3–1-re nyertek a vasárnap délután a West Ham United együttesét fogadó „Vörösök”.

„Minden mérkőzést bizakodva várok. Minél több meccsen győzünk, annál magabiztosabbá válunk. Persze úgy könnyebb lenne, ha nem kerülnénk hátrányba, és nem kellene megfordítanunk az állást… De ha így kell megoldanunk, akkor így oldjuk meg. Továbbra is megfelelően kell összpontosítanunk, készen kell állnunk mindenre. Tudjuk, mit szeretnénk elérni ebben az idényben… Úgy kell pályára lépni minden meccsen, mintha az lenne az utolsó, mintha az lenne a döntő. Csak egy mérkőzésre koncentrálok, nem érdekel, mi lesz hetek múlva, a következő ellenfelünk a West Ham lesz, jelenleg kizárólag az foglalkoztat, hogy ellene is legtöbbet hozzam ki magamból. Ahogy a menedzser is hangsúlyozza, nem az számít, ki kezd, ki csere, mindenki képes hozzátenni a magáét a remélt sikerekhez. Jó csapatunk van, mindenki kész arra, hogy küzdjön a másikért!” – szögezte le Szoboszlai Dominik.