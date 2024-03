Szoboszlai a törökök elleni győztes meccs után: „volt egy-két dühkitörésem”

„A csapatbeli dolgok és magánügy is dühített…”

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott győztes gólt szerző csapatkapitánya elárulta: dühkitörései voltak a Törökország ellen 1–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen.

Mint megírtuk, a magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott pénteken a vendég török csapat felett a Puskás Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.

A magyarok győztes találatát a csapatkapitány Szoboszlai Dominik szerezte a 48. percben büntetőből.

A Liverpool játékosa a meccs lefújását követően az M4Sportnak arról beszélt, hogy dühkitörései voltak a meccsen:

„Őszinte leszek, azt beszéltük, hogy az első félidőben is rájuk megyünk, mint ahogy a másodikban tettük. Ahogy bírtuk, úgy támadtunk, sikerült is egy szabálytalanságot kiharcolnunk, majd egy tizenegyest, aminél picit vacilláltam, de mondtam magamnak, minek váltani, ha eddig mindig gólt szereztem tizenegyesből. A csapatbeli dolgok és magánügy is dühített, amit most nem szeretnék a szurkolóknak elárulni. Volt egy-két dühkitörésem, de a csapattársak ott voltak mellettem és megcsináltunk! Az első félidőben jól kijátszottuk őket, fönt is meg kell tartanunk a labdát, és akkor több helyzetünk is lesz. Minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nincs edzőmeccs, hogy nyerni akarunk, ez volt megbeszélve”.