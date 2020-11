Szoboszlai a kontinens tíz legjobb fiatal játékosa között

A Tuttosport szombaton közzétette a legjobb U21-es játékosnak járó Golden Boy-díj végeredményét - ennek élén a 20 éves játékosa, Szoboszlai Dominik egykori csapattársa és barátja, Erling Haaland végzett 302 egységgel.

A norvég játékos remek formának örvend, idén 11 meccsen 11 gólt lőtt és hármat készített elő, az előzőben pedig a Salzburg és a Dortmund színeiben 40 meccsen 44 gólig jutott és tízet tálalt fel csapattársainak.

Másodikként Ansi Fati végzett 239 egységgel: 18 éves létére bemutatkozott a spanyol válogatottban, emellett idén 10 meccsen 5 gól és 4 assziszt számlált - az előző idényt 33 meccsen lőtt 8 góllal és egy gólpasszal fejezte be.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Bayernnel mindent megnyerő, csapatában balbekként alapembernek számító Alphonso Davies végzett 226 ponttal.

