Szívrohamot kapott a válogatott játékos, vélhetően véget ért a pályafutása

A 29 éves Nabil Bentaleb életét csak barátai gyors közbeavatkozása mentette meg.

Műtéten esett át Nabil Bentaleb, aki nemrég egy baráti kispályás mérkőzésen szívrohamot kapott és csak barátai gyors közbeavatkozása mentette meg az életét.

Fennáll a veszélye, hogy a 29 éves, 43-szoros algériai válogatott futballistának be kell fejeznie a pályafutását.





Az RMC Sport beszámolója szerint klubja, a francia Lille OSC június 18-án, kedden csak annyit árult el hivatalos közleményében, hogy Nabil Bentaleb rosszul érezte magát, és több napig tartó kezelésre a város egyetemi kórházába került.

Az egyesület azonban pénteken már arról is beszámolt, hogy a 43-szoros algériai válogatott védekező középpályás több vizsgálaton is átesett, ezek pedig megnyugtató eredménnyel zárultak.

A lap úgy tudja, a labdarúgónak egy baráti kispályás mérkőzésen leállt a szíve. Barátai szívmasszázs alkalmazásával, illetve defibrillátor használatával élesztették újra. A Lille-i Egyetemi Kórházban mesterséges kómában tartották Nabil Bentalebet, aki tegnap sikeres műtéten esett át, szívritmus-szabályozó készüléket kapott. A játékos hamarosan hazatérhet.

A most 29 éves futballistának – aki többek között a Tottenham, a Schalke és a Newcastle csapataiban is megfordult – már korábban is voltak szívproblémái, egy orvosi vizsgálat szívizom-gyulladást mutatott ki nála. Ennek ellenére tavaly nyáron leigazolta a Lille, ahol 2026-ig szóló szerződést írt alá.

Az előző szezonban – minden sorozatot figyelembe véve – összesen 34 tétmérkőzésen lépett pályára klubjában.

Most viszont el kell küldeni az egészségügyi dossziéját a francia labdarúgó-szövetség orvosi bizottságának, amelynek döntést kell hozni a hogyan továbbról. Tekintettel azonban a beavatkozásra, nagyon valószínű, hogy Nabil Bentaleb karrierje véget ért, 29 évesen vélhetően kénytelen lesz visszavonulni.