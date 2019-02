Szívproblémák miatt hagyja ki Atlético elleni meccset a Juventus középpályása

A Juventus megerősítette, hogy Sami Khedira kihagyja az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája mérkőzést, miután egy orovosi vizsgálaton szívritmuszavarral diagnosztizálták.

A német válogatott középpályás hétfőn és kedden is a csapattársaival együtt készült, de az utolsó edzés után viszgálatra küldték, ahol pitvari fibrillációt fedeztek fel nála.

A 31 éves játékosra a probléma miatt további tesztek várnak, ezért Massimiliano Allegri nem számíthat rá a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén.

Khedira ebben a szezonban minden sorozatot figyelembe véve 15 meccsen lépett pályára, ezeken 2 gólt lőtt és 1 gólpasszt adott.

