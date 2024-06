Szívesen futballozna a Ferencvárosban a csehszlovák legenda

Kár, hogy már 75 éves…

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Különleges vendég érkezett a minap a Groupama Arénába. A csehszlovák válogatott tagjaként 1976-ban Európa-bajnoki címet nyert, jelenleg a Bohemians Praha 1905 elnökeként tevékenykedő Antonín Panenka látogatott el a Ferencvároshoz.

A cikk lejjebb folytatódik

„Csak ámulok és bámulok! Fantasztikus ez a stadion, még így üresen is látszik, hogy kiváló az atmoszférája. Élvezném, ha ezen a pályán futballozhatnék hétről hétre. Szenzációs érzés lehet a ferencvárosi játékosoknak ezen a gyepen játszani. Egy kicsit még a könny is kicsordult a szememből. Boldog lennék, ha otthon, a Bohemiansnál is ilyen körülmények lennének” – árulta el Panenka.

A fradi.hu beszámolója szerint azt is hozzátette: szerencsére az egészsége remekül szolgál. Továbbra is a labdarúgás az élete.

„A futball olyan szerelem, amely sohasem múlik el. Aktív életet élek, sokat sportolok. Jó érzés fiatalok közt lenni, mert az engem is fiatalon tart. Azt azért sajnálom, hogy már 75 éves vagyok. El tudnám ugyanis képzelni, hogy ilyen fantasztikus körülmények között, ebben a gyönyörű stadionban, a Ferencváros színeiben futballozzak” – fogalmazott Panenka, akinek a legemlékezetesebb megmozdulása az 1976-os Eb-döntő tizenegyespárbaja során lőtt büntetője volt.

Korábban még nem látott módon, löbbölve juttatta a kapuba a labdát, aminek köszönhetően nemzeti csapata megnyerte a finálét az NSZK ellen.

A volt labdarúgó a vendéglátói kedvéért megismételte ikonikus mozdulatát: a Groupama Aréna gyepén is hibátlanul végezte el a látványos tizenegyest.

Panenka nagyra tartja a Ferencvárosi Torna Clubot, amelynek a múltjával és a jelenével kapcsolatban is tisztában van.

„A Fradi egy nagyszerű klub, amelynek a siker mindig is a védjegye volt. Sajnos egyszer sem játszottam a Ferencváros ellen. Ugyanakkor háromszor pályára léptem a magyar válogatottal szemben. Nyilasi Tiborra jól emlékszem, hiszen Ausztriában is többször ellenfelek voltunk a pályán, én a Rapidban futballoztam, ő pedig az Austria Wien színeiben játszott. Remek futballista volt” – mesélte Panenka, aki a mai Fradit is jól ismeri.

„A cseh sajtóban sok mindent nem írnak a magyar bajnokságról, ennek ellenére igyekszem figyelemmel követni a környező országok ligáit, köztük a magyart is. Ismerem a Ferencváros eredményeit és sikereit az elmúlt esztendőkből. Tudom, hogy évek óta mindig valamelyik nemzetközi kupa csoportkörében szerepel a csapat. Néhány éve a Slavia Praha ellen is játszott a Fradi Bajnokok Ligája-selejtezőt, azt a két mérkőzést is láttam természetesen”.

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója elmondta, barátja, a korábbi cseh nagykövet, Bial Tibor közbenjárásának köszönhetően láthatták vendégül Antonín Panenkát.

„Tekintettel arra, hogy a Bohemians Praha hozzánk hasonlóan zöld-fehér klub, Antonín Panenka azt mondta, hogy nagyon szívesen meglátogatna bennünket. A Fradi 125. évfordulójára készített könyvet ajándékoztuk neki angol nyelven, emellett kapott egy, a nevével ellátott FTC-mezt is. Nagyon jól tartja magát hála az égnek, s amiatt is boldogok vagyunk, hogy elmondása szerint jól érezte magát nálunk. Nagyon tetszett neki a stadionunk és a múzeumunk is” – fogalmazott Orosz Pál.