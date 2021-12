Szinte biztosan Adrian Mutu ül le az NBI-es csapat kispadjára

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Joao Janeiro november 10-én elhagyta a Kisvárda csapatát, hogy a DAC új vezetőedzője lehessen. A piros-fehér egyesületnek azóta nincs vezetőedzője, a mai Kisvárda-MOL Fehérvár FC találkozón pedig az egyik lehetséges jelölt, Adrian Mutu ott ült Révész Attila mellett a díszpáholyban.

Az egykori román focista profi pályafutása során az Interben, a Chelseaben és a Juventusban is megfordult. Edzői pályafutása során a Voluntarit, a FC U Craiova 1948-at, az Al Wahda U21-et és a román u21-es válogatottat is irányította.

A Kisvárda sportigazgatója korábban a Digi Sport Reggeli Start című műsorában is elismerte, hogy az egykori román focistával is felvették a kapcsolatot:

„Magyar fiatalokban is gondolkodunk. Beszéltem Huszti Szabolccsal. Nincs pro licence, és ez egy picit faramuci helyzet, de meg lehet oldani. Az ő szenvedélyessége és külföldi tapasztalata, illetve a jövőbe vetett lehetőség, hogy belőle is jó edző legyen – elképzelhető, hogy meg tudná oldani. Tímár Krisztiánt élesen figyeljük, az összes U19-es válogatott meccset néztük, elemeztük. De vannak külföldi jelöltek is: Michael Borisszal többször beszéltem, a héten valószínűleg személyes egyeztetésre is sor kerül vele, ugyanakkor a hétvégén valószínűleg Adrian Mutuval is találkozni fogok.”

