Szexuális zaklatással vádolják Neymart, a brazil tagad

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Nike azt állítja, Neymar szexuálisan zaklatta egyik alkalmazottjukat, ezért bontották fel a brazil támadó szponzorációs szerződését.

Neymar ugyan tagadja a vádakat, ám a cég szerint a PSG futballistája nem volt hajlandó együttműködni a nyomozásban, és végül ez vezetett a szakításhoz.

Az eset még 2016-ban történt, két évvel később kezdtek vizsgálódni az ügyben, a Nike végül tavaly augusztusban hagyta ott Neymart. Akkor még nem indokolták a döntést, most viszont a Wall Street Journal nyilvánosságra hozta a vállalat és a játékos közti vita részleteit.

"A Nike azért szüntette meg a sportolóval való kapcsolatát, mert az nem volt hajlandó együttműködni egy alkalmazottunkkal szemben elkövetett jogsértések kivizsgálásában. Helytelen lenne tőlünk, ha olyannal vádolnánk bárkit, amit nem tudunk bizonyítékokkal alátámasztani" - nyilatkozta Hilary Krane, a Nike jogtanácsosa, aki azt is hozzátette, az ügy azért csak most látott napvilágot, mert alkalmazottjuk csak 2018-ban adta be a panaszt azzal a feltétellel, hogy a személyazonosságát bizalmasan kezeljék. - "Munkáltatóként tiszteletben kell tartanunk a magánéletet, nem kívántuk megosztani ezeket az információkat harmadik féllel a munkavállaló belegyezése nélkül. 2019-ben alkalmazottunk kérte az ügy folytatását, ezután azonnal cselekedtünk. A kezdetektől fogva komolyan vettük az ügyet és alkalmazottunk állításait."

Neymar szóvivője azonban tagadja a futballista ellen felhozott vádakat, mondván, kizárólag kereskedelmi okokból bontottak szerződést a céggel.

"Neymar visszautasítja az alaptalan vádakat. Nagyon furcsa, hogy az esetre, amely állítólag 2016-ban történt, csak most derült fény" - mondta a szóvivő.

A 29 esztendős brazilt nem először vádolják szexuális zaklatással, 2019-ben egy brazil nő azt állította róla, hogy egy párizsi szállodában megerőszakolta. A vádat később bizonyítékok híján elvetették.

Miután a Nike és Neymar útjai elváltak, nem sokáig maradt sportszergyártó nélkül a játékos, egy hónapon belül leszerződött a Pumával, amely az ügyben a Wall Street Journal szerint nem kívánt nyilatkozni.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar–portugál meccsen gazdaggá teheti a fogadókat a magyar együttes, mert a sikere 6,40-szeres pénzt ér.