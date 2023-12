Szerződést hosszabbított az olasz gólkirály – HIVATALOS!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az olasz élvonal regnáló gólkirálya, Victor Osimhen 2026-ig szerződést hosszabbított a Napolival – jelentette be szombaton a Serie A bajnoka.

„Victor és a Napoli együtt 2026-ig” – írta a Napoli a közösségi médiában közzétett fotó mellett, amelyen a nemrég Afrika legjobb játékosának választott nigériai válogatott csatár Aurelio De Laurentiis klubtulajdonossal, az új szerződés aláírása közben látható.

A klub nem árult el részleteket az új megállapodásról, a goal.com olasz kiadása szerint azonban abba 120 és 130 millió euró közötti összegű kivásárlási záradékot építettek be.

Osimhen korábbi szerződése 2025 júniusában járt volna le.

A szaúdi Al-Hilal már a nyáron is több ajánlatot is benyújtott, hogy meggyőzze a váltásról a Napolit és magát a játékost, aki azonban maradt a Vezúv lábánál, noha a Premier League egyes klubjai is szívesen látták volna a soraikban.

Victor Osimhen 2020 nyarán a Lille-től érkezett a Napolihoz, amelynek mezében eddig 118 meccsen lépett pályára, 67 gólt szerzett és 18 gólpasszt adott.

Az előző szezonban három évtized – Diego Maradona időszaka – után az első bajnoki címet nyerte meg az akkor még Luciano Spaletti által irányított együttessel, ő maga pedig 26 találattal lett az olasz élvonal gólkirálya.

A nigériai csatár a mostani bajnoki idényben 12 találkozón 7 találatnál és 2 gólpassznál jár. A Bajnokok Ligájában négy mérkőzésen lépett pályára és egyszer köszönt be.

A mostani idényben azonban kevésbé megy jól a címvédőnek: jelenleg a Seria A hatodik helyen áll és 14 ponttal van lemaradva a listavezető Intertől.

A csapat – amely szombat este az AS Roma otthonában vendégeskedik bajnokin – a hét közepén nagy meglepetésre a Frosinone ellenében kiesett az Olasz Kupából.