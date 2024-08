Szerződést hosszabbított alapemberével a Ferencváros – HIVATALOS!

Kristoffer Zachariassen „az elkövetkezendő években” is meghatározó tagja lesz a csapatnak.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Szerződést hosszabbított csütörtökön a magyar bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapata Kristoffer Zachariassennel.

A cikk lejjebb folytatódik

A zöld-fehér klub hivatalos honlapján megjelent közlemény arra nem tért ki, hogy az új megállapodás mennyi időre szól, de Hajnal Tamás sportigazgató úgy fogalmazott: abban bíznak, hogy a norvég középpályás „az elkövetkezendő években is meghatározó tagja lesz” az FTC-nek.

A fradi.hu emlékeztetett rá, hogy a 30 éves játékos 2021 júliusában a norvég Rosenborgtól érkezett a Ferencvároshoz, amelynek színeiben azóta 135 tétmérkőzésen 34 gólt és 18 gólpasszt jegyzett.

Zachariassen három magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a zöld-fehérekkel, akikkel kétszer az Európa Liga, egyszer pedig az Európa Konferencialiga csoportkörében szerepelt.

A 2024-25-ös szezont is remekül kezdte, hiszen a BL-selejtezők 2. fordulójában itthon és idegenben is eredményes volt a walesi The New Saints ellen.

Amint azt a közleményben kiemelték, átlagon felüli, mérkőzésenként 12-13 kilométernyi futómennyiségével sokat segít a csapatnak.

„Kristoffer amióta megérkezett a Ferencvároshoz, nagyon fontos tagja a csapatunknak. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. A mentalitása példamutató mindenki számára. Ezen felül pedig a pályán mutatott teljesítményével kiemelten fontos szereplője volt az elmúlt évek sikereinek. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években is meghatározó tagja lesz a csapatnak, és az intenzitásával, az energiájával, valamint a gólerősségével sokat tud még a Ferencvárosnak adni. Örülönk, hogy a családjával együtt nagyon jól érzi magát a Fradiban, illetve Budapesten, és a következő években is együtt tudunk küzdeni a Ferencváros sikeres szerepléséért” – nyilatkozta Hajnal Tamás.