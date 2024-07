Szerződést hosszabbított a magyar válogatott játékos az NB I újoncával – HIVATALOS!

Bár több nagy múltú csapat érdeklődését is felkeltette, Nagy Dominik marad Nyíregyházán.

Az NB I-ben újonc Nyíregyháza Spartacus FC kedden, a hivatalos oldalain jelentette be, hogy a magyar válogatott támadó, Nagy Dominik szerződést hosszabbított a klubbal.

Nagy Dominik tavaly 11 gólt szerzett tavaly az NB-II-ben – egyet középkezdésből –, és ezzel a negyedik legeredményesebb játékos volt a Merkantil Bank Ligában. Ráadásul 11 gólpasszt is kiosztott a 29 éves, korábbi 10-szeres magyar válogatott támadó.

A klubhonlap beszámolója szerint több nagy múltú csapat érdeklődését is felkeltette, ám – bár voltak anyagilag kedvezőbb ajánlatai – mégis a Nyíregyháza Spartacust választotta.

„Az előző sikeres szezon nagyban befolyásolta döntésemet, hogy kialakult egy ilyen jó keret Nyíregyházán. Egyénileg is jó idényem volt, és szeretném ezt az élvonalban is tovább folytatni a Szparival. A szurkolók már rég vártak egy ilyen sikerre, és azt a szeretetet és megbecsülést, amit Révész Bálint tulajdonostól, a klub dolgozóitól és a szurkolóktól kaptam szeretném minden tudásommal meghálálni. Az NB-I egy remek lehetőség lesz, hogy bizonyítsuk, megérdemelten jutottunk fel. Annak ellenére, hogy csak most írtam alá a szerződést, legbelül nem gondolkodtam sokat, hogy a maradás mellett döntsek” – mondta Nagy Dominik.

Nagy Dominik a jövő héten pályára is léphet az OTP Bank Liga szezonnyitóján: a Spartacus július 26-án az élvonal másik újoncát, az ETO FC Győrt fogadja – Mezőkövesden, mivel a nyírségiek vadonatúj stadionjában még „az utolsó simításokat” végzik.

„Az, hogy egy korábbi válogatott játékos, akinek több kérője is volt, mégis nálunk marad, igazolja, hogy a klub milyen fejlődésen ment át az elmúlt egy évben. Annak ellenére, hogy Dominikot hét éves kora óta ismerem, számunkra is egy komoly elismerés, hogy a továbbiakban is együtt küzdhetünk a közös célokért” – nyilatkozta a szerződés-hosszabbításról Fekete Tivadar sportigazgató.