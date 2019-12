Szerződést hosszabbított a Liverpool veterán középpályása

A bejelentette, hogy Jürgen Klopp után James Milner is meghosszabbította a szerződését.

A Vörösök által 2015-ben a Manchester Citytől szerződtetett középpályás kontraktusa eredetileg a most futó szezon végén jár le, de még további két és fél évig, egészen 2022 nyaráig a klub játékosa marad.

A 33 éves játékos eddig 198 alkalommal lépett pályára a Liverpool mezében, és bár ebben a szezonban már nem számít alapembernek, így is sokat tett azért, hogy a csapat veretlenül vezesse a Premer League tabelláját.

- Rendkívül szerencsés és kivételezett helyzetben vagyok, amiért már négy és fél éve játszhatok ennél a csapatnál, és elképesző figyelni, ahogy a klub változik és fejlődik. Még mindig élvezem az edzéseket, szeretek együtt dolgozni az edzőkkel és a játékostársaimmal, és hogy egyáltalán részese lehetek ennek a klubnak. Már egy ideje folytak az egyeztetések, és ez egyértelműen ideális helyzet számomra, hiszen minél tovább itt szeretnék játszani a legmagasabb szinten. Liverpool egy hihetetlen hely, nekünk pedig egy nagyon jó csapatunk van. Természetesen a főnök az én aláírásomra várt, hogy ő is hosszabbíthasson, úgyhogy most kicsit fontosnak érzem magam - utalt viccesen Jürgen Klopp új szerződésére az aláírást követően Milner.

A 61-szeres angol válogatott, több poszton is bevethető játékos korábban a -vel kétszer is bajnoki címet tudott nyerni, ha pedig minden jól megy, akkor jövő májusban a Liverpoollal is ünnepelhet.

