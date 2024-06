Szerződés-hosszabbítás után adta kölcsön magyar kapusát a West Ham United – HIVATALOS!

Hegyi Krisztián a skót élvonalban folytatja a pályafutását.

Hegyi Krisztián a szezon végéig kölcsönben a skót élvonalbeli Motherwellhez került az angol West Ham Unitedtől. A Premier League-klub azonban még ezt megelőzően meghosszabbította a magyar U21-es válogatott hálóőr szerződését.





A kölcsönügyletről pénteken a hivatalos honlapján adott tájékoztatást a Motherwell FC.

„Krisztián tegnap késő este érkezett meg. Örülök, hogy csatlakozhatott az új csapattársaihoz, és együtt tölthetett egy kis időt velük. Több okból is nehéz lehet új kapusokat szerződtetni, de Krisztián minőséget képvisel és rengeteg potenciál van benne. Most már két erős kapusunk van, akik a szezon kezdetén megküzdhetnek egymással. Krisztián megmutatta, hogy minőségi játékos, és mivel még csak 21 éves, egyértelmű, hogy még fejlődhet, és ez a környezet tökéletes számára, hogy ezt meg is tegye” – mondta Stuart Kettlewell, az előző bajnoki kiírásban nyolcadik helyen végzett csapat vezetőedzője.

Hegyi Krisztián még 2019-ben a Szombathelyi Haladástól igazolt Angliába, néhány szezon után a West Ham U23-as gárdájának elsőszámú kapusa lett, majd a 2022/23-as szezonra csapatkapitánynak nevezték ki. A kapus tavaly nyáron kölcsönbe a Stevenage-hez került, ahol a 2023/24-es szezon első felében hatszor lépett pályára. A szezon második felére a holland másodosztályú FC Den Boschhoz került, ahol első számú kapus lett és annak ellenére, hogy csapata a tabella második felében végzett, hat meccset hozott le kapott gól nélkül.

A fiatal hálóőr 2023 márciusában szerepelt először a magyar utánpótlás-válogatottban, később pedig a felnőtt válogatott keretébe is behívták.

A West Ham a kölcsönadást megelőzően 2027-ig meghosszabbította a hálóőr szerződését.