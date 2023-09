Szégyenkeznek a kínos kupafiaskó miatt Székesfehérváron

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„Szégyellnünk kell magunkat a mai teljesítményünk után, ez nem volt elég” – fogalmazott Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője, miután az élvonalbeli csapat szombaton 1–0-ra kikapott a harmadosztályú ESMTK otthonában és ezzel búcsúzott a Magyar Kupától.

Mint megírtuk, a MOL Magyar Kupa legnagyobb meglepetését a Fehérvár FC szolgáltatta azzal, hogy egygólos vereséget szenvedett szombaton a harmadosztályú ESMTK vendégeként, így kiesett a harmadik fordulóban. A fővárosi együttes a 75. percben Lucz Viktor révén szerezte a győztes találatot.

Bár a Fehérvár finoman szólva is visszafogottan kezdte a bajnokságot – az első hat mérkőzésén mindössze négy pontot gyűjtött és a kilencedik helyen áll –, komoly élvonalbeli tapasztalattal rendelkező, esetenként válogatott labdarúgókkal a soraiban azért illet volna, hogy megoldja ezt a feladatot.

A harmadosztályú pesterzsébeti csapat ellen a Tóth B. – Bese, Csongvai, Spandler, Gergényi – Kastrati, Bambock, Christensen, Schön – Szabó L., Karamoko összeállítású együttes kezdte a mérkőzést. A szünetben Szabó Leventét Kenan Kodro, Franck Bambockot Kalmár Zsolt váltotta, a 69. percben pedig Flores és Katona érkezett Christensen és Kastrati helyére, mégsem sikerült elkerülni a kudarcot.

„A legnagyobb baj az volt, hogy kihagytuk a helyzeteinket. Nagyon sok volt a második félidőben, négyet-ötöt is rúghattunk volna, de a gólvonalról is kihagytuk. Nehéz mit mondani, ez egy óriási csalódás számunkra, nem tudok magyarázatot találni erre az eredményre. Volt védésem az első félidőben és itt az utolsó percekben is, úgy éreztem, hátul stabilak voltunk, de egyszer elaludtunk, gólt kaptunk belőle, mi meg nem tudtunk betalálni. Megértjük a szurkolók csalódottságát, hiszen több órákat utaznak miattunk a mérkőzésekre, és nem tudjuk őket boldoggá tenni - ez most kötelező lett volna, de mostantól a bajnokságban kell javítanunk, össze kell szednünk magunkat” – értékelt a mérkőzés lefújását követően a klubhonlapnak a Fehérvár kapusa, Tóth Balázs.

Bartosz Grzelak vezetőedző pedig arról beszélt, hogy az első félidő olyan volt, mint egy tipikus kupamérkőzés.

„A második játékrészben átvettük a kezdeményezést, azonban az ellenfelünk folyamatosan veszélyes volt a kontratámadásokban, erről beszéltünk előzetesen is a csapattal. Apróságokon dől el egy mérkőzés, voltak helyzeteink, amiket értékesítenünk kellett volna, de nem sikerült. Az első félidőben, főleg az első 15 percben többségében nem mi jöttünk ki győztesen a párharcokból, és ha az ellenfél éhes és megnyeri az első, a második, a harmadik párharcot, az nagy nehézségeket okoz egy alacsonyabb osztályú csapat ellen. Beszéltünk erről a félidőben, sikerült is változtatnunk kicsit, de a végén nem voltunk elég jók. Szégyellnünk kell magunkat a mai teljesítményünk után, ez nem volt elég. Mostantól előre kell néznünk és a következő meccsre kell koncentrálnunk” – hangsúlyozta Grzelak.

Az egyszeri szurkolóban persze az eddigi bajnoki szereplés és a mostani kupafiaskó tükrében óhatatlanul is megfogalmazódik a kérdés: kell-e, érdemes-e még következő mérkőzésben gondolkodni a szakembernek...?