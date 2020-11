Szczesny nehéz meccsre számít, a Fradi méltóképp akarja képviselni Magyarországot

A kedd este a stadionjában léphet pályára a negyik játéknapján. A mérkőzést megelőző nap Andrea Pirlo, valamint Wojciech Szczesny képviselte az olaszokat, míg a Ferencváros részéről Rebrov edző mellett Isael nyilatkozott.

Pirlo: Az a célunk, hogy minél előbb bebiztosítsuk a továbbjutásunkat a csoportból. A lehető legjobb módon kell kezdenünk a mérkőzést, az első perctől kezdve koncentrálnunk kell. Nagy jelentőséggel bír a keddi találkozó. A budapesti mérkőzésünk jól sikerült, de kedden már csak a jelen fog számítani.

Szczesny: Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen a Fradi gyors és technikás csapat, a legjobb formánkra lesz szükség ellenük. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy itthon tartsuk a három pontot. Nem lesznek motivációs gondjaink, hiszen a Juventust képviseljük.

