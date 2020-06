Szavazás: keresik az FTC történetének legjobb légiósát

Ez milyen csapat lenne?

Haber – Somália, Blazic, Kuznyecov, Leandro – Besic, Leonardo, Ramírez – Kuntics, Isael, Lamah.

Hogy az -ben jelenleg is harcban lenne a bajnoki címért szinte biztos, de a fradi.hu most arra keresi a választ, hogy ki volt az FTC történetének legjobb légiósa. A fenti csapatot a klub honlapjának és a Zöld-fehér Magazin munkatársai állították össze, de az Üllői úti klub interenetes oldalán a szurkolók is szavazhatnak.

Szavazza meg a Fradi történetének legjobb légiósát!

Az FTC egy harmincas listát állított össze és egészen június 12-ig lehet szavazni és nyáron közlik majd a végeredményt. A listára a határon túli magyar labdarúgók – például Szenes Sándor – nem kerültek fel, ellenben azok, akik külföldiként érkeztek, de később magyar állampolgárok lettek megtalálhatóak rajta.