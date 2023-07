Szaúd-Arábiából is keresték Csercseszovot, aki egyáltalán nem csalódott, hogy kirúgta a Ferencváros

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros korábbi vezetőedzője a Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjújában arról beszélt, meglepte, hogy kirúgták a félprofi feröeri Klaksvik ellen hazai pályán elszenvedett 3–0-ás vereséget követően, ami a zöld-fehérek búcsúját jelentette a Bajnokok Ligájától. Viszont egyáltalán nem csalódott, bár szerinte ha nem így történik, nincs kizárva, hogy az Európa-konferencialiga döntőjéig menetelt volna a csapattal.

A Ferencvárostól menesztett orosz vezetőedző a Nemzeti Sportnak arról beszélt, hogy egyáltalán nem csalódott.

„Az elmúlt napokban már-már úgy éreztem, a körülöttem kialakult helyzetben én vagyok a legnyugodtabb, mindenki más kapkod, ideges. A pulzusom nekem végig ugyanannyi volt” – fogalmazott.

A menesztéseinek körülményei kapcsán megerősítette, hogy a mérkőzés után Kubatov Gábor klubelnök magához hívta, és közölte vele, hogy a továbbiakban nem dolgoznak együtt.

„Higgadtan vettem tudomásul. Végig hallgattam, elfogadtam a döntését, majd kijöttem a teremből. A magam részéről bölcsebbnek tartottam volna, ha alszunk egyet a történtekre, kielemezzük és megbeszéljük a rosszul sikerült mérkőzést. De nem így alakult.”

Az orosz szakember azt viszont azóta sem tudja, hogy az ominózus mérkőzés miért úgy alakult, ahogy.

„Normális esetben már aznap éjszaka nekifogtam volna az analizálásnak, de így nem láttam értelmét. Még az is lehet, hogy egyszer újra megnézem a mérkőzést, és ízekre szedem” – jegyezte meg.

Csercseszov arra is kitért, hogy a történtek ellenére sem haragszik a Ferencvárosra, de nem tagadja, hogy meglepte a klub döntése.

„Az más kérdés, hogy korábban kikaptunk a Qarabagtól, hazai pályán az egyik nagy rivális Slovan Bratislavától, három nullára a Pakstól a Groupama Arénában, vagy éppen a Magyar Kupában az Iváncsától is, és akkor mégsem rúgtak ki. Most vereséget szenvedtünk a Klaksvík ellen, rosszul sikerült mérkőzés volt, de ki tudja, az sincs kizárva, hogy az Európa-konferencialiga döntőjéig meneteltünk volna” – tette hozzá.

Csercseszov nem tartja valószínűnek, hogy a „lelátói nyomás” miatt köszönték meg a munkáját.

„A szurkolók reakcióját el kell fogadnom, mindig is elfogadtam. A drukkereket az érzelmeik vezérlik, ha megy a csapatnak, a magasba emelnek, ha kikapunk, a földbe döngölnek. Ezzel nem lehet mit kezdeni, el kell fogadni... Sohasem volt gondom a szurkolókkal, és most sem haragszom rájuk. A Ferencvárosnak nagyszerű tábora van, a klub büszke lehet rájuk. Talán azt mégsem felejtik el, hogy sorozatban hat Újpest elleni derbit nyertünk meg, egyet a Megyeri úton hat nullára, igazi revansot véve. Az igazi Fradi-drukkerek talán arra is emlékezni fognak, hogy a Slovannak is visszavágtunk az évtizedekkel korábban történtekért”.

Szóba kerültek a mesés ajánlatok is, amiket az elmúlt hónapokban kapott:

„Kerestek Szaúd-Arábiából, olyan fizetést ajánlottak, hogy tízből kilenc vezetőedző csapot-papot otthagyva indult volna azonnal. Nekem a Fradi többet jelentett ennél!” – szögezte le Sztanyiszlav Csercseszov, aki feleségével kedden hagyja el Budapestet.